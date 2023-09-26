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Как получить электронный ключ в налоговой – инструкция

Онлайн, компʼютер
Фото: Unsplash

Ключи ЭЦП (электронная цифровая подпись) — это современная и удобная альтернатива традиционной подписи от руки при подтверждении подлинности и целостности электронного документа.

Такая подпись не похожа на традиционную от руки, однако ЭЦП не менее надежна. Электронная цифровая подпись выглядит как файл, содержащий закодированный уникальный идентификатор физического или юридического лица.

После создания ключей ЭЦП формируется пара из открытого и закрытого ключа, которые связаны между собой. При этом открытый ключ публикуется на официальном информационном ресурсе, поскольку он необходим для проверки подлинности ЭЦП.

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А закрытый ключ загружается на личный диск пользователя или на защищенный цифровой носитель.

Наличие электронного ключа позволяет получать различные государственные услуги в режиме онлайн (подпись петиций, оформление справок и т. п.), входить в личный кабинет налогоплательщика, сдавать финансовую, налоговую, бухгалтерскую и другие виды отчетности, и еще многое другое.

Сегодня получить электронный ключ можно несколькими способами — через Приват24, в налоговой или АЦСК Украина.

Как сделать собственный электронный ключ ЭЦП в налоговой — читайте в материале Фактов ICTV.

Первый электронный ключ ЭЦП: как сделать в налоговой

К сожалению, сгенерировать свою первую электронную цифровую подпись в налоговой онлайн нельзя. Чтобы оформить ЭЦП в налоговой, необходимо:

  • найти номер телефона ближайшей к вам налоговой;
  • позвонить в Государственную налоговую службу и записаться на прием;
  • с собой необходимо иметь оригиналы и заверенные копии паспорта гражданина Украины, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера), удостоверения беженца или вида на постоянное (временное) место жительства (при наличии), и флешку, на которую вы сохраните свои ключи. Также не забудьте заполнить Регистрационную карточку для физического лица (ее образец и бланк можно скачать здесь);
  • затем нужно прийти в налоговую с документами и флешкой и сгенерировать электронный ключ.

Срок действия любого ЭЦП — 1 год, после чего нужно формировать новый.

Как сгенерировать электронный ключ ЭЦП онлайн

Проще всего это сделать через Приват24. Вам необходимо:

  • Перейти на сайт Приват24 и авторизоваться.
  • В разделе Бизнес выберите пункт Электронная цифровая подпись для физ. лица.

Приват24

Приват24

  • На экране появятся ваши личные данные, внимательно проверьте и нажмите Данные верны.
  • Теперь придумайте пароль к электронному ключу. Пароль должен содержать большие и маленькие латинские буквы и цифры.

Приват24

  • После этого на ваш телефон должно прийти сообщение с кодом подтверждения, который необходимо указать в Приват24.
  • Автоматически на ваш компьютер загрузится электронный ключ с цифровой подписью, который вы можете смело использовать для входа в электронные сервисы или подписи документов.
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