Киев предлагает атаковать заводы. Украина передала партнерам отчет о западных деталях в дронах Shahed — The Guardian
Иранские беспилотники-камикадзе, которые использует РФ для атак на украинские города, оснащены многими европейскими компонентами.
Об этом говорится в секретном документе, направленном Киевом правительствам стран G7 в августе, сообщает The Guardian.
Указано, что в 47-страничном документе утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено более 600 атак на Украину с использованием БпЛА, содержащих западные технологии.
Согласно документу, 52 электрические компоненты, произведенные западными компаниями, были обнаружены в беспилотнике Shahed-131 и 57 — в модели Shahed-136, которая имеет дальность полета 2 тыс. км и крейсерскую скорость 180 км/ч.
Пять европейских компаний, в том числе польская дочерняя компания британской транснациональной корпорации, названы как оригинальные производители обнаруженных компонентов. Кроме того, среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше.
Иран уже диверсифицировал свое производство, используя сирийский завод, который поставляет продукцию в российский порт Новороссийск, но производство беспилотников перемещается в Россию, в центральную часть Татарстана, хотя Тегеран все еще продолжает поставлять компоненты.
В докладе говорится о том, что иранское правительство пытается “отмежеваться от предоставления России оружия” и “не может справиться с российским спросом и интенсивностью его использования в Украине”.
Документ также не имеет никаких предположений о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний, чьи детали были обнаружены. Указано, что иранское производство БпЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются.
Указано, что “почти весь импорт в Иран происходит из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики”.
Среди предложений Украины по противодействию этому есть “ракетные удары по заводам по производству этих БпЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации”.
— Указанное могут осуществлять Силы обороны Украины в случае предоставления партнерами необходимых средств поражения, — указано в отчете.
Ранее неоднократно сообщалось, что в иранских беспилотниках, которыми РФ обстреливает Украину, есть детали, изготовленные более чем десятком американских и западных компаний.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко