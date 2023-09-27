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Киев предлагает атаковать заводы. Украина передала партнерам отчет о западных деталях в дронах Shahed — The Guardian

Дрони Shahed

Иранские беспилотники-камикадзе, которые использует РФ для атак на украинские города, оснащены многими европейскими компонентами.

Об этом говорится в секретном документе, направленном Киевом правительствам стран G7 в августе, сообщает The Guardian.

Указано, что в 47-страничном документе утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено более 600 атак на Украину с использованием БпЛА, содержащих западные технологии.

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Согласно документу, 52 электрические компоненты, произведенные западными компаниями, были обнаружены в беспилотнике Shahed-131 и 57 — в модели Shahed-136, которая имеет дальность полета 2 тыс. км и крейсерскую скорость 180 км/ч.

Пять европейских компаний, в том числе польская дочерняя компания британской транснациональной корпорации, названы как оригинальные производители обнаруженных компонентов. Кроме того, среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше.

Иран уже диверсифицировал свое производство, используя сирийский завод, который поставляет продукцию в российский порт Новороссийск, но производство беспилотников перемещается в Россию, в центральную часть Татарстана, хотя Тегеран все еще продолжает поставлять компоненты.

В докладе говорится о том, что иранское правительство пытается “отмежеваться от предоставления России оружия” и “не может справиться с российским спросом и интенсивностью его использования в Украине”.

Документ также не имеет никаких предположений о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний, чьи детали были обнаружены. Указано, что иранское производство БпЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются.

Указано, что “почти весь импорт в Иран происходит из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики”.

Среди предложений Украины по противодействию этому есть “ракетные удары по заводам по производству этих БпЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации”.

— Указанное могут осуществлять Силы обороны Украины в случае предоставления партнерами необходимых средств поражения, — указано в отчете.

Ранее неоднократно сообщалось, что в иранских беспилотниках, которыми РФ обстреливает Украину, есть детали, изготовленные более чем десятком американских и западных компаний.

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Киев предлагает атаковать заводы. Украина передала партнерам отчет о западных деталях в дронах Shahed — The Guardian

Источник: The Guardian
Shahed, Война в Украине, Дрони, Запад
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