Київ пропонує атакувати заводи. Україна передала партнерам звіт про західні деталі в дронах Shahed — The Guardian
Іранські безпілотники-камікадзе, які використовує РФ для атак на українські міста, оснащені багатьма європейськими компонентами.
Про це йдеться в секретному документі, надісланому Києвом урядам країн G7 у серпні, повідомляє The Guardian.
Зазначено, що у 47-сторінковому документі стверджується, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 атак на Україну з використанням БпЛА, що містять західні технології.
Згідно з документом, 52 електричні компоненти, вироблені західними компаніями, були виявлені в безпілотнику Shahed-131 і 57 – в моделі Shahed-136, яка має дальність польоту 2 тис. км і крейсерську швидкість 180 км/год.
П’ять європейських компаній, зокрема польська дочірня компанія британської транснаціональної корпорації, названі як оригінальні виробники виявлених компонентів. Окрім того, серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.
Іран вже диверсифікував своє виробництво, використовуючи сирійський завод, який постачає продукцію в російський порт Новоросійськ, але виробництво безпілотників переміщується до Росії, в центральну частину Татарстану, хоча Тегеран все ще продовжує постачати компоненти.
У доповіді йдеться про те, що іранський уряд намагається “відмежуватися від надання Росії зброї” і “не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю її використання в Україні”.
Документ також не має жодних припущень про будь-які правопорушення з боку західних компаній, чиї деталі були виявлені. Вказано, що іранське виробництво БпЛА адаптувалося і здебільшого використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або взагалі не контролюється.
Зазначено, що “майже весь імпорт до Ірану походить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В’єтнаму і Коста-Рики”.
Серед пропозицій України щодо протидії цьому є “ракетні удари по заводах з виробництва цих БпЛА в Ірані, Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику в Російській Федерації”.
– Зазначене можуть здійснювати Сили оборони України у разі надання партнерами необхідних засобів ураження, – вказано у звіті.
Раніше неодноразово повідомляли, що в іранських безпілотниках, якими РФ обстрілює Укрїну, є деталі, виготовлені більш ніж десятком американських і західних компаній.
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко