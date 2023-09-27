Київ пропонує атакувати заводи. Україна передала партнерам звіт про західні деталі в дронах Shahed — The Guardian

Іранські безпілотники-камікадзе, які використовує РФ для атак на українські міста, оснащені багатьма європейськими компонентами.

Про це йдеться в секретному документі, надісланому Києвом урядам країн G7 у серпні, повідомляє The Guardian.

Зазначено, що у 47-сторінковому документі стверджується, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 атак на Україну з використанням БпЛА, що містять західні технології.

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Згідно з документом, 52 електричні компоненти, вироблені західними компаніями, були виявлені в безпілотнику Shahed-131 і 57 – в моделі Shahed-136, яка має дальність польоту 2 тис. км і крейсерську швидкість 180 км/год.

П’ять європейських компаній, зокрема польська дочірня компанія британської транснаціональної корпорації, названі як оригінальні виробники виявлених компонентів. Окрім того, серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.

Іран вже диверсифікував своє виробництво, використовуючи сирійський завод, який постачає продукцію в російський порт Новоросійськ, але виробництво безпілотників переміщується до Росії, в центральну частину Татарстану, хоча Тегеран все ще продовжує постачати компоненти.

У доповіді йдеться про те, що іранський уряд намагається “відмежуватися від надання Росії зброї” і “не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю її використання в Україні”.

Документ також не має жодних припущень про будь-які правопорушення з боку західних компаній, чиї деталі були виявлені. Вказано, що іранське виробництво БпЛА адаптувалося і здебільшого використовує доступні комерційні компоненти, постачання яких погано або взагалі не контролюється.

Зазначено, що “майже весь імпорт до Ірану походить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В’єтнаму і Коста-Рики”.

Серед пропозицій України щодо протидії цьому є “ракетні удари по заводах з виробництва цих БпЛА в Ірані, Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику в Російській Федерації”.

– Зазначене можуть здійснювати Сили оборони України у разі надання партнерами необхідних засобів ураження, – вказано у звіті.

Раніше неодноразово повідомляли, що в іранських безпілотниках, якими РФ обстрілює Укрїну, є деталі, виготовлені більш ніж десятком американських і західних компаній.

Джерело : The Guardian

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