Под Бахмутом ВСУ имеют успехи вблизи трех населенных пунктов

Силы обороны продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. В частности, за минувшие сутки имеем успехи вблизи Клещиевки, Одрадовки и Шумов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

— Здесь украинские защитники продолжают наступление и выбивают оккупантов с занятых позиций, продолжают закрепляться на достигнутых рубежах. Также противник не оставляет идею отбить утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки, постоянно штурмуя и нанося огневые удары. Но мы держим оборону и продолжаем наносить огневое поражение, — уточнил он.

По его словам, за сутки враг 544 раза обстрелял наши позиции из различного вооружения, включая тяжелые артсистемы и танковое вооружение, четыре раза использовал авиацию, произошло семь боестолкновений.

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Евлаш отметил, что ВСУ ликвидировали 115 оккупантов на этом направлении, еще трое сдались в плен, также удалось уничтожить много вражеской артиллерии.

— Достаточно эффективное огневое поражение наносят наши подразделения контрбатарейной борьбы. Уничтожено четыре установки Мста-Б и одну Мста-С, а также Пион 203 мм, два Гиацинта, восемь пушек Д-30, две противотанковые пушки МТ-12 Рапира, два авто, два склада с боеприпасами и одну станцию РЭБ, — подытожил военный.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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