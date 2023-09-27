Під Бахмутом ЗСУ мають успіхи поблизу трьох населених пунктів

Сили оборони продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Зокрема, за минулу добу маємо успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів речник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

– Тут українські захисники продовжують наступ та вибивають окупантів із зайнятих позицій, продовжують закріплятися на досягнутих рубежах. Також противник не полишає ідею відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи та завдаючи вогневих ударів. Але ми тримаємо оборону та продовжуємо завдавати вогневого ураження, – уточнив він.

За його словами, за добу ворог 544 рази обстріляв наші позиції з різного озброєння, зокрема важких артсистем і танкового озброєння, чотири рази використовував авіацію, відбулося сім боєзіткнень.

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Євлаш зауважив, що ЗСУ ліквідувати 115 окупантів на цьому напрямку, ще троє здалися у полон, також вдалося знищити багато ворожої артилерії.

– Досить ефективного вогневого ураження завдають наші підрозділи контрбатарейної боротьби. Знищено чотири установки Мста-Б та одну Мста-С, а також Піон 203 мм, два Гіацинти, вісім гармат Д-30, дві протитанкові гармати МТ-12 Рапіра, два авто, два склади з боєприпасами та одну станцію РЕБ, – підсумував військовий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-шу добу.

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