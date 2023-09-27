В разведке Британии сообщили, пойдет ли РФ в наступление в ближайшие недели

Новое скоординированное наступление российских военных в ближайшие недели маловероятно.

Такое предположение сделали в разведке Минобороны Великобритании 27 сентября, проанализировав, как РФ разворачивает элементы своей новой 25 общевойсковой армии.

В настоящее время подразделения двух маневренных компонентов этой армии – 67 мотострелковой дивизии и 164 отдельной мотострелковой бригады – сосредоточены в секторе к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.

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По мнению британских разведчиков, развертывание этой армии для усиления перенапряженной линии фронта происходит фрагментарно.

Это уменьшает вероятность нового скоординированного российского наступления в ближайшие недели.

К тому же, напоминают в британском оборонном ведомстве, с начала вторжения Россия лишь изредка удерживала группировку размером с армию, которая могла бы стать основой для нового великого наступления.

Что известно о 25 общевойсковой армии

Набор личного состава в 25 общевойсковую армию Минобороны России начало на Дальнем Востоке в середине мая.

В конце июня в РФ уже объявили о завершении формирования, а развертывание планировалось ориентировочно в декабре 2023 года.

Однако это соединение начали перебрасывать в Украину уже в конце августа.

То, что РФ разворачивает части новой “резервной” 25 общевойсковой армии, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в начале сентября.

По данным разведки Минобороны Великобритании, Россия могла впервые применить элементы своей новой 25 общевойсковой армии в середине сентября.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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