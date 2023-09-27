В разведке Британии сообщили, пойдет ли РФ в наступление в ближайшие недели
Новое скоординированное наступление российских военных в ближайшие недели маловероятно.
Такое предположение сделали в разведке Минобороны Великобритании 27 сентября, проанализировав, как РФ разворачивает элементы своей новой 25 общевойсковой армии.
В настоящее время подразделения двух маневренных компонентов этой армии – 67 мотострелковой дивизии и 164 отдельной мотострелковой бригады – сосредоточены в секторе к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.
По мнению британских разведчиков, развертывание этой армии для усиления перенапряженной линии фронта происходит фрагментарно.
Это уменьшает вероятность нового скоординированного российского наступления в ближайшие недели.
К тому же, напоминают в британском оборонном ведомстве, с начала вторжения Россия лишь изредка удерживала группировку размером с армию, которая могла бы стать основой для нового великого наступления.
Что известно о 25 общевойсковой армии
Набор личного состава в 25 общевойсковую армию Минобороны России начало на Дальнем Востоке в середине мая.
В конце июня в РФ уже объявили о завершении формирования, а развертывание планировалось ориентировочно в декабре 2023 года.
Однако это соединение начали перебрасывать в Украину уже в конце августа.
То, что РФ разворачивает части новой “резервной” 25 общевойсковой армии, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в начале сентября.
По данным разведки Минобороны Великобритании, Россия могла впервые применить элементы своей новой 25 общевойсковой армии в середине сентября.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ГУР
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