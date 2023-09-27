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Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным

Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Фото: НАБУ

В Киевской области разоблачили судью, который требовал взятки за принятие решений в пользу стороны, которая предоставляла коррупционные средства.

Об этом сообщили в пресс-центрах Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Речь идет о судье Броварского горрайонного суда Киевской области. По данным правоохранителей, он требовал $4 тыс. взятки за “правильное решение вопроса” во время судебного заседания.

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Правоохранителями судья был пойман на горячем при получении второго транша неправомерной выгоды в размере $3 тыс.

По данным следствия, судья получил взятку от представителя одной из сторон по гражданскому делу. За это — обещал принять решение в пользу этой стороны.

— Неправомерную выгоду получал двумя траншами: сначала $1 тыс. за решение, которое обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще $3 тыс. — за решение о взыскании долга в пользу истца, — говорится в сообщении.

Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Фото: САП
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Фото: САП
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Фото: САП
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Фото: САП
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Фото: САП
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным
Принимал решения за взятки: НАБУ поймало судью из Броваров с поличным

По информации Слово и дело из собственных источников, речь идет о судье Владимире Сердинском, который работал в городском суде Броваров. Вместе с тем, эта информация пока не является окончательно подтвержденной.

Прокурор САП с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении судье Броварского горрайонного суда Киевской области. Его подозревают по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Кроме того, у судьи провели обыски, во время которых изъяли расфасованные в разные конверты $15,6 тыс.

Сейчас правоохранители ведут следственные действия и выясняют, какую меру пресечения избрать фигуранту.

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Источник: САП, НАБУ, СБУ
Бровары, Корупция, НАБУ, САП, СБУ, судья, Взятка, хабарі
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