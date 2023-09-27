Ухвалював рішення за хабарі: НАБУ викрило суддю з Броварів на гарячому
У Київській області викрито суддю, який вимагав хабарі за ухвалення рішень на користь сторони, що надавала корупційні кошти.
Про це повідомили у пресцентрах Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України.
Йдеться про суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. За даними правоохоронців, він вимагав $4 тис. хабаря за “правильне розв’язання питання” під час судового засідання.
Правоохоронці викрили суддю на гарячому – під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $3 тис.
За даними слідства, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.
– Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку $1 тис. за рішення, що зобов’язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще $3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Слово і діло з власних джерел, ідеться про суддю Володимира Сердинського, який працював у міському суді Броварів. Водночас, ця інформація наразі не є остаточно підтвердженою.
Прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Його підозрюють за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Крім того, у судді провели обшуки, під час яких вилучили розфасовані в різні конверти $15,6 тис.
Зараз правоохоронці ведуть слідчі дії та з’ясовують, який запобіжний захід обрати фігуранту.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко