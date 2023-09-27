Ухвалював рішення за хабарі: НАБУ викрило суддю з Броварів на гарячому

У Київській області викрито суддю, який вимагав хабарі за ухвалення рішень на користь сторони, що надавала корупційні кошти.

Про це повідомили у пресцентрах Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про суддю Броварського міськрайонного суду Київської області. За даними правоохоронців, він вимагав $4 тис. хабаря за “правильне розв’язання питання” під час судового засідання.

Зараз дивляться

Правоохоронці викрили суддю на гарячому – під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі $3 тис.

За даними слідства, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

– Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку $1 тис. за рішення, що зобов’язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще $3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Слово і діло з власних джерел, ідеться про суддю Володимира Сердинського, який працював у міському суді Броварів. Водночас, ця інформація наразі не є остаточно підтвердженою.

Прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Його підозрюють за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Крім того, у судді провели обшуки, під час яких вилучили розфасовані в різні конверти $15,6 тис.

Зараз правоохоронці ведуть слідчі дії та з’ясовують, який запобіжний захід обрати фігуранту.

Джерело : САП, НАБУ, СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.