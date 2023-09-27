В ОПУ прокомментировали возвращение вагнеровцев на войну в Украину
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переброской боевиков-вагнеровцев на восток Украины страна-агрессор пытается перекрыть новости об освобождении Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
Об этом Михаил Подоляк написал в соцсетях.
Он отметил, что ЧВК Вагнера больше не существует. Ведь деятельность этой организации боевиков закончилась вместе с ликвидацией ее главарей – Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которые подались кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов России, или подписали контракт с Минобороны РФ и согласились заткнуть собой российскую дыру на Бахмутском направлении, пишет Подоляк.
По мнению советника председателя ОПУ, информационный эффект от так называемого возвращения вагнеровцев на фронт больше его реального значения.
— А цель этого только одна: ненадолго попытаться перекрыть новости об освобождении Клещиевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении, – заявил Михаил Подоляк.
22 сентября российский военкор распространил информацию, что вагнеровцы якобы прибыли на фронт в Херсонской области. Подробности этого прибытия неизвестны.
В свою очередь издание hromadske со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша сообщило, что на востоке Украины есть подразделения бывших участников ЧВК Вагнера, в частности речь идет о военнослужащих, которые ранее находились в Беларуси.
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