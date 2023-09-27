В ОПУ прокоментували повернення вагнерівців на війну в Україну

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перекиданням бойовиків-вагнерівців на схід України країна-агресор намагається перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Про це Михайло Подоляк написав у соцмережах.

Він наголосив, що ПВК Вагнера більше нмає. Адже діяльність цієї організації бойовиків закінчилася разом із ліквідацією її ватажків – Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.

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Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, в цивільно-кримінальне життя регіонів Росії, або підписали контракт із Міноборони РФ і погодилися заткнути собою російську діру на Бахмутському напрямку, пише Подоляк.

На думку радника голови ОПУ, інформаційний ефект від так званого повернення вагнерівців на фронт більший за його реальне значення.

– А мета цього лише одна: ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки й Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку, – заявив Михайло Подоляк.

22 вересня російський військкор поширив інформацію, що вагнерівці начебто прибули на фронт у Херсонській області. Подробиці цього прибуття невідомі.

Своєю чергою видання hromadske із посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллю Євлаша повідомило, що на сході України є підрозділи колишніх учасників ПВК Вагнера, зокрема йдеться про військовослужбовців, які раніше перебували в Білорусі.

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