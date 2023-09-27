В ОПУ прокоментували повернення вагнерівців на війну в Україну
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перекиданням бойовиків-вагнерівців на схід України країна-агресор намагається перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
Про це Михайло Подоляк написав у соцмережах.
Він наголосив, що ПВК Вагнера більше нмає. Адже діяльність цієї організації бойовиків закінчилася разом із ліквідацією її ватажків – Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.
Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, в цивільно-кримінальне життя регіонів Росії, або підписали контракт із Міноборони РФ і погодилися заткнути собою російську діру на Бахмутському напрямку, пише Подоляк.
На думку радника голови ОПУ, інформаційний ефект від так званого повернення вагнерівців на фронт більший за його реальне значення.
– А мета цього лише одна: ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки й Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку, – заявив Михайло Подоляк.
22 вересня російський військкор поширив інформацію, що вагнерівці начебто прибули на фронт у Херсонській області. Подробиці цього прибуття невідомі.
Своєю чергою видання hromadske із посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллю Євлаша повідомило, що на сході України є підрозділи колишніх учасників ПВК Вагнера, зокрема йдеться про військовослужбовців, які раніше перебували в Білорусі.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко