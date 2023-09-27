Как определять победу в войне, зависит только от Украины – Писториус
Украина должна самостоятельно определять критерии победы в войне с Россией, однако эта позиция не должна влиять на оборону Германии.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ERR.
По его словам, Берлин заявил, что Украина должна выиграть инициированную Россией войну, однако Германия не может ставить победу Украины в основу своей стратегии национальной обороны.
– Цель стратегии национальной обороны не заключается в том, чтобы сказать, кто должен выиграть войну. Я абсолютно четко заявил, что Украина должна выиграть войну. Как определять победу, зависит только от Украины, а не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны, — сказал Писториус.
Стоит отметить, что украинская власть давно выставила критерии победы в войне с Россией. Главным из них остается выход на административные границы 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский пока отвергает возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Главным условием для переговоров остается вывод с территории нашей страны российских войск.
Напомним, Германия не отказывала Украине в передаче крылатых ракет большой дальности Taurus, но сделать это прямо сейчас страна не готова.
Источник: ERR
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