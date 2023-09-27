Як визначати перемогу у війні, залежить тільки від України – Пісторіус

Україна має самостійно визначати критерії перемоги у війні з Росією, проте ця позиція не повинна впливати на оборону Німеччини.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє ERR.

За його словами, Берлін заявив, що Україна має виграти ініційовану Росією війну, однак Німеччина не може ставити перемогу України в основу своєї стратегії національної оборони.

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– Мета стратегії національної оборони не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу, залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони, – сказав Пісторіус.

Варто зазначити, що українська влада давно виставила критерії перемоги у війні з Росією. Головним із них залишається вихід на адміністративні межі 1991 року та повернення всіх окупованих територій.

Водночас президент України Володимир Зеленський поки що відкидає можливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною умовою для перемовин залишається виведення з території нашої країни російських військ.

Нагадаємо, Німеччина не відмовляла Україні у переданні крилатих ракет великої дальності Taurus, але зробити це просто зараз країна не готова.

Джерело: ERR

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