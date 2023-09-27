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Як визначати перемогу у війні, залежить тільки від України – Пісторіус

Борис Пісторіус
Фото: Getty Images

Україна має самостійно визначати критерії перемоги у війні з Росією, проте ця позиція не повинна впливати на оборону Німеччини.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє ERR.

За його словами, Берлін заявив, що Україна має виграти ініційовану Росією війну, однак Німеччина не може ставити перемогу України в основу своєї стратегії національної оборони.

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Мета стратегії національної оборони не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу, залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони, – сказав Пісторіус.

Варто зазначити, що українська влада давно виставила критерії перемоги у війні з Росією. Головним із них залишається вихід на адміністративні межі 1991 року та повернення всіх окупованих територій.

Водночас президент України Володимир Зеленський поки що відкидає можливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною умовою для перемовин залишається виведення з території нашої країни російських військ.

Нагадаємо, Німеччина не відмовляла Україні у переданні крилатих ракет великої дальності Taurus, але зробити це просто зараз країна не готова.

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Як визначати перемогу у війні, залежить тільки від України – Пісторіус

Джерело: ERR

Війна в Україні, Німеччина, Україна
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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