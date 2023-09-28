Мобилизация в Украине может быть усилена: в Раде назвали условия

В Украине могут усилить мобилизационные меры в случае, если будет изменена военная стратегия.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал народный депутат от фракции Голос, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он начал с того, что планы по мобилизации определяют в Генеральном штабе ВСУ.

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— Мы сможем говорить об определенном количестве (в рамках усиления мобилизации, — Ред.), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам надо пополнить, какие потери есть в подразделениях, какие действия планирует Российская Федерация, какой у нас план на дальнейшее — мы собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких, или мы будем только сдерживать Российскую Федерацию на рубежах? От этого уже строятся планы мобилизации, и количество уже определяется этими планами, — сказал нардеп.

Член парламента признал, что сегодня в отдельных украинских подразделениях, участвующих в боевых действиях, есть проблемы с комплектованием.

Вместе с тем Костенко говорит, что ни ему, ни парламентскому комитету, где он является секретарем, неизвестно о намерениях менять военную стратегию. Поэтому, говорит он, мобилизация пока будет продолжаться “в таком формате, как есть”.

Нардеп добавил, что государству следует ввести изменения в государственной информационной политике по мобилизации и войне, объясняя обществу, что “война может продолжаться долго, и мы не можем на одних плечах ее тянуть”.

Накануне заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк делал похожее заявление, говоря о том, что усиление темпов мобилизации может произойти в связи с ходом боевых действий и в зависимости от Российской Федерации. Вместе с тем, он говорил, что пока в Минобороны Украины не рассматривают усиление мобилизации.

Напомним, что в конце августа президент Владимир Зеленский говорил, что к нему обращается военное руководство с запросами об усилении мобилизационных мероприятий.

Фото: Роман Костенко

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