Зависит от агрессора: в Минобороны рассказали, планируется ли ускорение темпов мобилизации

Сроки мобилизации в Украине происходят согласно установленным планам, а Министерство обороны пока не собирается ускорять темпы пополнение украинского войска.

Впрочем, как заявил заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк, темпы мобилизации могут быть пересмотрены в связи с ситуацией на фронте или в зависимости от действия Российской Федерации.

По словам Павлюка, “пока планы по мобилизации не менялись”.

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— Это задача каждого мужчины — защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым. Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что все зависит от агрессора и ситуации, которая будет складываться на фронте, — отметил он.

Напомним, в июле Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток, до 15 ноября. Впрочем, как и в предыдущие разы, сроки мобилизации и военного положения могут быть продлены парламентом.

Вместе с тем, согласно заявлению начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, в России готовятся к активизации мобилизационных действий, чтобы пополнить количество личного состава своих войск, которые вторглись в Украину.

Источник: Мы Украина

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