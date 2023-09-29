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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Церемония возле Меноры и межрелигиозная молитва: Украина чтит память жертв Бабьего Яра

День пам’яті трагедії Бабиного Яру
Фото: Факти ICTV

В пятницу, 29 сентября, Украина чтит память жертв трагедии Бабьего Яра – одного из самых ужасных преступлений нацистов времен Второй мировой войны.

Расстрелы в урочище Бабий Яр на окраине Киева начались сразу после оккупации города. Только в течение двух дней, 29-30 сентября 1941 года, нацисты убили там почти 34 тыс. киевских евреев – женщин, мужчин, детей.

28 сентября в Киеве появились объявления с приказом для всех евреев собраться на пересечении улиц Дегтяревской и Мельникова. А 29 сентября тысячи людей шли оттуда “дорогой смерти” в Бабий Яр. Нацисты отняли у них деньги, драгоценности, документы и вещи.

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На месте массового расстрела людей заставляли раздеваться, спускаться в яму и ложиться лицом вниз. После этого вдоль рядов проходили нацисты и стреляли в затылок.

События 29-30 сентября в Бабьем Яру стали одним из самых ужасных символов Холокоста и одной из наиболее масштабных карательных акций гитлеровских войск во время Второй мировой войны. По данным Украинского института национальной памяти, формальным поводом для нее была советская диверсия по уничтожению Крещатика 24 сентября.

Пам'ятник Менора в Бабиному Яру

Памятник Менора в Бабьем Яру. Фото: Офис президента

К середине октября 1941 года число жертв расстрелов превысило 50 тыс. человек.

Всего же на протяжении 1941-1943 годов, пока продолжалась оккупация Киева, подразделения СС и полиции расстреляли в Бабьем Яру около 100 тыс. человек: евреев, ромов, подпольщиков Организации украинских националистов, пленных, пациентов психбольницы, гражданских, заключенных. Более половины казненных составляли евреи.

Это одно из самых больших мест массовых расстрелов гражданских, совершенных нацистами.

Несмотря на жестокие реалии нацистской оккупации, находились люди, которые, рискуя жизнью, спасали евреев во время Холокоста. Их называют Праведниками народов мира.

На начало 2021 года были известны имена 2673 Праведников из Украины (это четвертое место среди стран, в которых установлены факты спасения евреев).

Как в Украине чтят память жертв Бабьего Яра

Сегодня 82 годовщина трагедии Бабьего Яра. Память жертв массовых расстрелов почтил президент Украины Владимир Зеленский.

Он посетил Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр, где установил лампадку к памятному знаку Менора.

– 29 сентября 1941 года нацисты начали массовые расстрелы евреев в Бабьем Яру в Киеве. Около 34 тыс. человек были убиты за несколько дней… Взрослые, дети… Целые семьи… Женщины, мужчины… Зло не разбирало, кого уничтожать… Бабий Яр всегда будет на карте памяти жертв Холокоста. Сколько бы лет ни прошло, человечество будет помнить жизни, которые забрал нацизм. И всегда будет помнить, что то зло было наказано. Никогда снова! Для Украины эти слова имеют значение. И будут иметь, — подчеркнул Зеленский.

В чествовании памяти приняли участие: Праведник народов мира Василий Назаренко, родственники и потомки жертв Бабьего Яра и людей, получивших почетное звание Праведника, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, раввины.

Во время церемонии представители иудейских религиозных организаций прочитали поминальную молитву.

Как отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, в День памяти трагедии Бабьего Яра мир должен быть объединен в противостоянии со злом и привлечении к ответственности за все преступления.

– Это было ужасное сознательное преступление, сознательное уничтожение людей по национальному признаку. Все эти годы мир помнил страшную страницу истории с пониманием, что зло больше никогда снова не возродится. К сожалению, сегодня мы являемся свидетелями того, как российские террористы прибегают к массовым расстрелам, массовым пыткам и захоронениям, — отметил Стефанчук.

Сегодня также состоится совместное межрелигиозное мероприятие в память о погибших. Его организуют Украинский институт национальной памяти, Всемирный конгресс украинцев, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Мероприятие пройдет на территории заповедника Бабий Яр, возле памятника Менора. Совместную межрелигиозную молитву проведут в третий раз. В ней примут участие представители правительственных структур, духовенства ПЦУ и УГКЦ, духовные лидеры иудейских религиозных общин.

Традиция совместной молитвы была основана в 2021 году, в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

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Источник: Украинский институт национальной памяти

Бабий Яр, Владимир Зеленский, Холокост, Друга світова війна, Київ, Нацизм, Руслан Стефанчук, Трагедія
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