Церемонія біля Менори і міжрелігійна молитва: Україна вшановує пам’ять жертв Бабиного Яру

У п’ятницю, 29 вересня, Україна вшановує пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру – одного з найжахливіших злочинів нацистів часів Другої світової війни.

Розстріли в урочищі Бабин Яр на околиці Києва розпочалися одразу після окупації міста. Лише протягом двох днів, 29–30 вересня 1941 року, нацисти вбили там майже 34 тис. київських євреїв – жінок, чоловіків, дітей.

28 вересня в Києві з’явилися оголошення з наказом для всіх євреїв зібратися на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова. А 29 вересня тисячі людей йшли звідти “дорогою смерті” до Бабиного Яру. Нацисти відібрали в них гроші, коштовності, документи та речі.

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На місці масового розстрілу людей змушували роздягатися, спускатися в яму і лягати долілиць. Після цього вздовж рядів проходили нацисти й стріляли в потилицю.

Події 29–30 вересня в Бабиному Яру стали одним із найжахливіших символів Голокосту та однією з найбільш масштабних каральних акцій гітлерівських військ під час Другої світової війни. За даними Українського інституту національної пам’яті, формальним приводом для неї була радянська диверсія зі знищення Хрещатика 24 вересня.

До середини жовтня 1941 року кількість жертв розстрілів перевищила 50 тис. осіб.

Загалом же впродовж 1941–1943 років, поки тривала окупація Києва, підрозділи СС та поліції розстріляли в Бабиному Яру близько 100 тис. людей: євреїв, ромів, підпільників Організації українських націоналістів, полонених, пацієнтів психіатричної лікарні, цивільних, в’язнів концтаборів. Більш як половину страчених становили евреї.

Це одне з найбільших місць масових розстрілів цивільних, скоєних нацистами.

Попри жорстокі реалії нацистської окупації знаходилися люди, які, ризикуючи життям, рятували євреїв під час Голокосту. Їх називають Праведниками народів світу.

На початок 2021 року були відомі імена 2673 Праведників з України (це четверте місце серед країн, у яких встановлено факти порятунку евреїв).

Як в Україні вшановують пам’ять жертв Бабиного Яру

Сьогодні 82 роковини трагедії Бабиного Яру. Пам’ять жертв масових розстрілів вшанував президент України Володимир Зеленський.

Він відвідав Національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр, де встановив лампадку до пам’ятного знаку Менора.

– 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли євреїв у Бабиному Яру в Києві. Близько 34 тис. людей були вбиті за кілька днів… Дорослі, діти… Цілі родини… Жінки, чоловіки… Зло не розбирало, кого знищувати… Бабин Яр завжди буде на мапі пам’яті жертв Голокосту. Хоч би скільки років минуло, людство пам’ятатиме життя, які забрав нацизм. І завжди пам’ятатиме, що те зло було покаране. Ніколи знову! Для України ці слова мають значення. І матимуть, – наголосив Зеленський.

У вшануванні пам’яті взяли участь: Праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру та людей, які отримали почесне звання Праведника, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів, рабини.

Під час церемонії представники іудейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

Як наголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, у День пам’яті трагедії Бабиного Яру світ має бути обʼєднаним у протистоянні зі злом та притягненні до відповідальності за всі злочини.

– Це був жахливий свідомий злочин, свідоме знищення людей за національною ознакою. Усі ці роки світ памʼятав страшну сторінку історії з розумінням, що зло більше ніколи знову не відродиться. На жаль, сьогодні ми є свідками того, як російські терористи вдаються до масових розстрілів, масових катувань та поховань, – зазначив Стефанчук.

Сьогодні також відбудеться спільний міжрелігійний захід на вшанування пам’яті загиблих. Його організують Український інститут національної пам’яті, Світовий Конгрес Українців, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Захід пройде на території заповідника Бабин Яр, біля пам’ятника Менора. Спільну міжрелігійну молитву проведуть втретє. У ній візьмуть участь представники урядових структур, духовенства ПЦУ та УГКЦ, духовні лідери іудейських релігійних громад.

Традиція спільної молитви була започаткована у 2021 році, у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру.

Джерело: Український інститут національної пам’яті

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