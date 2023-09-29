Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 29.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 21 боевое столкновение.
Об этом 29 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 29.09.2023
Потери РФ на 29 сентября 2023
- личного состава – около 277 660 (+340),
- танков ‒ 4 687 (+8),
- боевых бронированных машин – 8 972 (+10),
- артиллерийских систем – 6 409 (+34),
- реактивных систем залпового огня – 794 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 536 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 316,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 991 (+34),
- крылатых ракет ‒ 1 529,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 836 (+21),
- специальной техники – 930 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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