Карта боевых действий на 29.09.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 21 боевое столкновение.

Об этом 29 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 29.09.2023

Потери РФ на 29 сентября 2023

личного состава – около 277 660 (+340),

танков ‒ 4 687 (+8),

боевых бронированных машин – 8 972 (+10),

артиллерийских систем – 6 409 (+34),

реактивных систем залпового огня – 794 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 536 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 991 (+34),

крылатых ракет ‒ 1 529,

кораблей (катеров) ‒ 20,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 8 836 (+21),

специальной техники – 930 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 583-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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