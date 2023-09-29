Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 29.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 21 бойове зіткнення.
Про це 29 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 29.09.2023
Втрати РФ на 29 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 277 660 (+340),
- танків ‒ 4 687 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 8 972 (+10),
- артилерійських систем – 6 409 (+34),
- реактивних систем залпового вогню – 794 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 536 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 991 (+34),
- крилатих ракет ‒ 1 529,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 836 (+21),
- спеціальної техніки ‒ 930 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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