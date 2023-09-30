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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не повысит угрозы: Данилов о возможной передаче России иранских ракет

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Уровень угрозы для Украины не изменится в случае передачи России иранских гиперзвуковых ракет.

Об этом, комментируя данные Института изучения войны относительно такой возможности, в эфире Украинского радио заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— То, что Иран планирует передать свои ракеты на территорию России, говорит о том, что Россия не имеет возможности самостоятельно решить вопрос с Украиной. РФ обращается к стране, которая с 1979 года находится под санкциями, — отметил он.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что спецслужбы Украины совместно с партнерами отслеживают эту ситуацию и работают в данном направлении:

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— Это не повысит уровень угроз для нашей страны, ведь этот уровень никогда не уменьшался, начиная с февраля 2014 года.

По словам Данилова, РФ не может победить Украину на поле боя, поэтому применяет все возможные варианты для усиления собственной позиции. В частности, речь идет и об информационных кампаниях.

— Когда Россия начинает расшатывать информационное пространство нарративами, что некоторым странам надоело помогать Украине, это не соответствует действительности. Нашу страну в последнее время посетили и Столтенберг, и министры обороны Великобритании, Франции. Это яркое подтверждение, что мы не останемся один на один с агрессором, — добавил секретарь СНБО.

Напомним, что 28 сентября ISW обнародовал отчет, в котором сообщалось, что Иран может предоставить РФ дальнобойные ракеты после завершения ограничений ООН в октябре.

Иран, Война в Украине, Военная техника, Алексей Данилов, Ракета, СНБО, Російська агресія
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