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Не підвищить загрози: Данілов про можливе передання Росії іранських ракет

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Рівень загрози для України не зміниться у разі передання Росії іранських гіперзвукових ракет.

Про це, коментуючи дані Інституту вивчення війни щодо такої можливості, в ефірі Українського радіо заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Те, що Іран планує передати свої ракети на територію Росії, свідчить про те, що у Росії не має спроможності самостійно вирішити питання з Україною. РФ звертається до країни, яка з 1979 року перебуває під санкціями, — зазначив він.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що спецслужби України спільно з партнерами відстежують цю ситуацію і працюють у цьому напрямку:

Зараз дивляться

– Це не підвищить рівень загроз для нашої країни, адже цей рівень ніколи не зменшувався, починаючи з лютого 2014 року.

За словами Данілова, РФ неспроможна перемогти Україну на полі бою, тому застосовує всі можливості для підсилення власної позиції. Зокрема, йдеться і про інформаційні кампанії.

– Коли Росія починає розхитувати інформаційний простір наративами, що деяким країнам набридло допомагати Україні, це не відповідає дійсності. Нашу країну останнім часом відвідали й Столтенберг, і міністри оборони Великої Британії та Франції. Це яскраве підтвердження, що ми не залишимося сам на сам із агресором, – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що 28 вересня ISW оприлюднив звіт, у якому повідомлялося, що Іран може надати РФ далекобійні ракети після завершення обмежень ООН у жовтні.

Іран, Війна в Україні, Військова техніка, Олексій Данілов, Ракета, РНБО, Російська агресія
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