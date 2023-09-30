Первая декада октября будет достаточно динамичной на фронте: Селезнев объяснил, почему

Российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу до октября остановить контрнаступление Сил обороны Украины. Вероятно, наместник Кремля тешит себя иллюзиями, что его генералы преподнесут ему хоть какую-то победу к его дню рождения.

Об этом заявил бывший представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в эфире телеканала FreeДом. Он говорит, что вопрос о том, удастся ли оккупантам это воплотить, — спорный.

— Почему речь идет о начале октября? 7 октября у кремлевского диктатора очередной день рождения, и, вероятно, он просто грезит тем, что его генералы преподнесут ему хоть какую-то победу в качестве подарка. Удастся ли противнику трансформировать свое численное и материально-техническое преимущество в какие-то территориальные приобретения — довольно спорный вопрос, — сказал Селезнев.

Он напомнил, что на Купянско-Лиманском направлении в течение последних двух месяцев враг дважды предпринимал попытки масштабно атаковать. Но украинская армия в пределах маневренной обороны, а затем уже с помощью контрнаступательных действий все вражеские атаки отбивала.

Сейчас смотрят

Селезнев добавил, что очевидно, что Генштаб ВСУ четко отслеживает все маневры вражеских сил и средств и, соответственно, перебрасывает на сложные участки фронта дополнительный ресурс.

— В любом случае можно предположить, что первая декада октября будет достаточно динамичной в плане боевых действий, — считает эксперт.

Он заметил, что тем временем украинские военные продолжают мероприятия, направленные на уничтожение вражеского боевого потенциала.

— Результат мы видим в ежедневной сводке украинского Генерального штаба. Горит вражеская артиллерия, бронетехника — благодаря усилиям украинских военнослужащих, — подытожил он.

Селезнев подчеркнул, что украинская армия также проводит мероприятия, направленные на предотвращение вражеских контратак.

Источник : Freedom

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.