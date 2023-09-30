Перша декада жовтня буде досить динамічною на фронті: Селезньов пояснив, чому

Російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу до жовтня зупинити контрнаступ Сил оборони України. Ймовірно, намісник Кремля тішить себе ілюзіями, що його генерали піднесуть йому бодай якусь перемогу до його уродин.

Про це заявив колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FreeДом. Він каже, що питання щодо того, чи вдастся окупантам це втілити, – спірне.

– Чому йдеться про початок жовтня? 7 жовтня у кремлівського диктатора черговий день народження, тож, імовірно, він просто марить тим, що його генерали піднесуть йому хоч якусь перемогу в подарунок. Чи вдасться противнику трансформувати свою чисельну та матеріально-технічну перевагу в якісь територіальні надбання — досить спірне питання, – сказав Селезньов.

Він нагадав, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом останніх двох місяців ворог двічі робив спроби масштабно атакувати. Але українська армія в межах маневрової оборони, а потім уже за допомогою контрнаступальних дій, усі ворожі атаки відбивала.

Зараз дивляться

Селезньов додав, очевидним є те, що Генштаб ЗСУ чітко відстежує всі маневри ворожих сил і засобів і, відповідно, перекидає на складні ділянки фронту додатковий ресурс.

– У будь-якому разі можна припустити, що перша декада жовтня буде досить динамічною в плані бойових дій, – вважає експерт.

Він зауважив, що тим часом українські військові продовжують заходи, спрямовані на знищення ворожого бойового потенціалу.

– Результат ми бачимо в щоденному зведенні українського Генерального штабу. Горить ворожа артилерія, бронетехніка — завдяки зусиллям українських військовослужбовців, – підсумував ексречник.

Селезньов наголосив, що українська армія також вживає заходів, спрямованих на запобігання ворожим контратакам.

Джерело : Freedom

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