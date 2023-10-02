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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

ЕС намерен увеличить военную помощь Украине — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что блок увеличит военную поддержку Украины.

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции во время его визита в Киев после того, как Конгресс США накануне принял законопроект о временном финансировании, в котором помощь Украине не предусмотрена.

— Посмотрим, что произойдет в США, но с нашей стороны мы будем продолжать поддерживать и увеличивать нашу поддержку, — сказал Боррель, отвечая на вопрос о голосовании в Вашингтоне.

Также он отметил, что украинцы борются со всем своим мужеством и способностью.

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— Если ЕС хочет, чтобы они (Украина, — Ред.) были более успешными, мы должны предоставить им лучшее оружие и больше, — добавил он.

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Кроме того, Боррель заявил о подготовке долгосрочных обязательств по безопасности для Украины.

— Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины, — написал он в Twitter.

Боррель отметил, что в Украине состоялась его первая личная встреча с министром обороны Рустемом Умеровым.

— Мы обсудили постоянную военную помощь ЕС. Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в них быстрее, — подчеркнул он.

ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель, Рустем Умєров
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