ЕС намерен увеличить военную помощь Украине — Боррель
Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что блок увеличит военную поддержку Украины.
Такое заявление прозвучало на пресс-конференции во время его визита в Киев после того, как Конгресс США накануне принял законопроект о временном финансировании, в котором помощь Украине не предусмотрена.
— Посмотрим, что произойдет в США, но с нашей стороны мы будем продолжать поддерживать и увеличивать нашу поддержку, — сказал Боррель, отвечая на вопрос о голосовании в Вашингтоне.
Также он отметил, что украинцы борются со всем своим мужеством и способностью.
— Если ЕС хочет, чтобы они (Украина, — Ред.) были более успешными, мы должны предоставить им лучшее оружие и больше, — добавил он.
Кроме того, Боррель заявил о подготовке долгосрочных обязательств по безопасности для Украины.
— Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины, — написал он в Twitter.
Боррель отметил, что в Украине состоялась его первая личная встреча с министром обороны Рустемом Умеровым.
— Мы обсудили постоянную военную помощь ЕС. Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в них быстрее, — подчеркнул он.
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