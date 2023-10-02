Нужно больше средств: Игнат о технике, которой не хватает в борьбе с Шахедами
Для усиления противовоздушной обороны Украина нуждается в большем количестве немецких зенитных самоходных установок Gepard, которые прекрасно справляются с ударными дронами Шахед.
Об этом в эфире Радио Свобода рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Он отметил, что это “вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи”.
Игнат добавил, что Украине необходимо больше ракет к имеющимся системам, а также ПВО малого радиуса действия. Он считает, что эффективнее всего сбивать дроны-камикадзе из установок Gepard.
— Нам бы Gepard побольше или других систем, таких как французских Crotale. Это уже не зенитные установки — это ПВО малого радиуса действия. Нам нужно больше средств, чтобы уничтожать врага, — говорит спикер Воздушных сил.
К слову, ранее Игнат говорил, что есть большая вероятность того, что РФ будет увеличивать количество атак дронами и в дальнейшем.
Загрузка
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная