Рекорд Шахедов в сентябре. Игнат прогнозирует дальнейшее увеличение атак дронов

Россияне будут только наращивать производство ударных дронов и запускать их по Украине.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне запускают небольшое количество дронов, чтобы обнаружить наши средства поражения. Например, этой ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

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В свою очередь агентство Defence Express сообщило, что за сентябрь оккупанты запустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131, а именно 503 беспилотника, 396 единиц удалось сбить силами и средствами ПВО — то есть почти 80%.

Максимальная пауза между дроновыми атаками составляла всего два дня.

– Много ракет собственного производства у России не будет, потому что мы видели, сколько они в прошлом году применили и сколько они имеют высокобойного оружия сейчас. Поэтому ракет они будут меньше применять, потому что для ракет есть более приоритетные цели. Ракета – значительно более мощное оружие, чем дрон-камикадзе, и значительно дороже. И значительно дольше ее изготавливать на предприятиях, чем дроны-камикадзе, – разъяснил Юрий Игнат.

А еще Юрий Игнат отметил, что российский враг очень много применяет управляемых авиабомб, чаще всего – на Юге.

Тактическая авиация и беспилотники на этом направлении “висят” постоянно. Управляемые авиабомбы являются проблемой уже более полугода, заявил представитель Командования Воздушных сил.

По его словам, чтобы противодействовать авиационным ударам, нам необходимы такие системы, как Patriot и современные истребительные самолеты.

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