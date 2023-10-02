Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами

Дрони Shahed

Для підсилення протиповітряної оборони Україна потребує більше німецьких зенітних самохідних установок Gepard, які прекрасно справляються з ударними дронами Шахед.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що це “питання не нашої витримки, а питання допомоги”.

Зараз дивляться

Ігнат додав, що Україні необхідно більше ракет до наявних систем, а також ППО малого радіусу дії. Він вважає, що найефективніше збивати дрони-камікадзе з установок Gepard.

– Нам би Gepard побільше чи інших систем, таких як французьких Crotale. Це вже не зенітні установки – це ППО малого радіусу дії. Нам потрібно більше засобів, щоб знищувати ворога, – говорить речник Повітряних сил.

Раніше Ігнат казав, що є велика ймовірність того, що РФ буде збільшувати кількість атак дронами і надалі.

Ігнат, Війна в Україні, Військова техніка, Шахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Трансформатори і кабелі: на Дніпропетровщині окупанти вдарили по складу з енергообладнанням
Енергетика
Польща відправила в Україну партію відремонтованих танків Leopard 2
Leopard 2
Глави МЗС ЄС не досягли угоди про виділення Україні €5 млрд у 2024 році – Боррель
Жозеп Боррель
Нацбанк переходить до режиму керованої гнучкості курсу з 3 жовтня
Національний банк України
Зеленський до глав МЗС ЄС: Санкційного тиску на Росію замало, потрібно більше
Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
НБУ не визначатиме курс валют | Потужний обстріл Авдіївки | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами
⚡️Рф скинула авіаюомюи на Херсон | В Київ прибули 27 дипломатів | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами
Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами
Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь