Потрібно більше засобів: Ігнат про техніку, якої не вистачає у боротьбі з Шахедами
Для підсилення протиповітряної оборони Україна потребує більше німецьких зенітних самохідних установок Gepard, які прекрасно справляються з ударними дронами Шахед.
Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Він зазначив, що це “питання не нашої витримки, а питання допомоги”.
Ігнат додав, що Україні необхідно більше ракет до наявних систем, а також ППО малого радіусу дії. Він вважає, що найефективніше збивати дрони-камікадзе з установок Gepard.
– Нам би Gepard побільше чи інших систем, таких як французьких Crotale. Це вже не зенітні установки – це ППО малого радіусу дії. Нам потрібно більше засобів, щоб знищувати ворога, – говорить речник Повітряних сил.
Раніше Ігнат казав, що є велика ймовірність того, що РФ буде збільшувати кількість атак дронами і надалі.
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