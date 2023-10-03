Украина может начать переговоры о присоединении к ЕС уже в этом году — Зеленский
Во время визита глав МИД Европейского Союза в Киев был поднят вопрос о полноправном присоединении Украины к ЕС.
Об этом во время своего традиционного видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Наша ключевая интеграционная цель — в этом году выйти на решение о начале переговоров о членстве. И сегодня я в очередной раз услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы — семь рекомендаций Еврокомиссии, — сказал глава государства.
Кроме того, он отметил, что очень важно, чтобы была аналогичная готовность к политическому решению по Украине, о начале переговоров и со стороны Европейского Союза, всех государств-членов.
Также во время встречи с дипломатами ЕС обсудили защиту нашего государства и санкционную политику против РФ.
— Сегодня мы уделили отдельное внимание вопросу о санкциях. О попытках России обойти санкции. Считаю, что на каждую попытку России обмануть санкционные режимы и международное право нужен мощный ответ мира, — сказал Зеленский.
Также, по словам главы государства, довольно содержательно обговорили работу наших портов, безопасность в Черном море. Отдельно встал вопрос о зерновом экспорте и продовольственной стабильности в мире.
— Отдельно обсудили усиление ПВО. Спасибо партнерам за понимание, — добавил Зеленский.
Больше из обращения президента смотрите в видео.
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