Украина может начать переговоры о присоединении к ЕС уже в этом году — Зеленский

Во время визита глав МИД Европейского Союза в Киев был поднят вопрос о полноправном присоединении Украины к ЕС.

Об этом во время своего традиционного видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Наша ключевая интеграционная цель — в этом году выйти на решение о начале переговоров о членстве. И сегодня я в очередной раз услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы — семь рекомендаций Еврокомиссии, — сказал глава государства.

Кроме того, он отметил, что очень важно, чтобы была аналогичная готовность к политическому решению по Украине, о начале переговоров и со стороны Европейского Союза, всех государств-членов.

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Также во время встречи с дипломатами ЕС обсудили защиту нашего государства и санкционную политику против РФ.

— Сегодня мы уделили отдельное внимание вопросу о санкциях. О попытках России обойти санкции. Считаю, что на каждую попытку России обмануть санкционные режимы и международное право нужен мощный ответ мира, — сказал Зеленский.

Также, по словам главы государства, довольно содержательно обговорили работу наших портов, безопасность в Черном море. Отдельно встал вопрос о зерновом экспорте и продовольственной стабильности в мире.

— Отдельно обсудили усиление ПВО. Спасибо партнерам за понимание, — добавил Зеленский.

Больше из обращения президента смотрите в видео.

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