Такого варианта не существует: Боррель о возможности частичного членства Украины в ЕС

Украина не получала от Евросоюза никаких предложений по частичному членству. Такой вариант не рассматривается.

Об этом заявили глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Киеве.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию издания Politico, которое писало, что Украину не устроит членство “второго сорта” и цитировало премьера Дениса Шмыгаля.

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Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Брюссель не выдвигал нашему государству предложений о неполном членстве.

– Нам никаких предложений (по неполному членству в ЕС, — Ред.) не делали. Но могу зафиксировать, что Украина является первосортным государством, поэтому ничего, кроме первосортного членства, нас не устраивает, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что официальный Киев на всех уровнях доносит Евросоюзу, что нельзя допустить, чтобы реформа ЕС использовалась как инструмент торможения вступления Украины и других государств-кандидатов.

– Мы внимательно следим за теми предложениями, которые обсуждаются на уровне ЕС, доводим свое видение, – уточнил министр, заверив, что по этому поводу происходит “нормальный диалог”.

Жозеп Боррель, в свою очередь, подтвердил, что членство в Евросоюзе может быть только полноценным. Других вариантов нет.

– Я не знаю, откуда взялась эта идея. Кто говорил о частичном членстве, половинном членстве, 25% членстве? Членство – это членство и точка, — отметил главный дипломат ЕС.

Боррель также выразил мнение, что “наиболее мощной гарантией безопасности”, которую может дать Украине Евросоюз, является членство в ЕС.

– Это сильнейшие обязательства безопасности для Украины. Сейчас Украина является страной-кандидатом и идет по этому пути дальше, — заявил он.

Дипломат напомнил, что до конца 2023 года лидеры стран ЕС получат рекомендации Еврокомиссии по членству Украины. После этого они будут решать, запускать ли официальный переговорный процесс с Киевом.

Откуда возникли заявления о “неполном членстве” в ЕС

В конце сентября издание Politico обнародовало материал под названием: Украина ясно дает понять, что не согласится на членство в ЕС второго сорта.

Далее в статье приводится комментарий премьер-министра Дениса Шмыгаля, что наше государство стремится стать “полноправным кандидатом на полноправное членство” в Евросоюзе и будет готово к этому уже через два года.

Следует отметить, что в прямой речи Шмыгаля, которую цитирует издание, нет слов о “членстве второго сорта”. Эта формулировка присутствует в заглавии статьи и в первом абзаце.

В этой же статье издание утверждало, что Франция и Германия якобы настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС. И речь идет о “постепенной интеграции”.

Источник : МИД, Politico, Евросоюз

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