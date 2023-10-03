Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября
Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

Такого варианта не существует: Боррель о возможности частичного членства Украины в ЕС

Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: МИД

Украина не получала от Евросоюза никаких предложений по частичному членству. Такой вариант не рассматривается.

Об этом заявили глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Киеве.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию издания Politico, которое писало, что Украину не устроит членство “второго сорта” и цитировало премьера Дениса Шмыгаля.

Сейчас смотрят

Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Брюссель не выдвигал нашему государству предложений о неполном членстве.

– Нам никаких предложений (по неполному членству в ЕС, — Ред.) не делали. Но могу зафиксировать, что Украина является первосортным государством, поэтому ничего, кроме первосортного членства, нас не устраивает, — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что официальный Киев на всех уровнях доносит Евросоюзу, что нельзя допустить, чтобы реформа ЕС использовалась как инструмент торможения вступления Украины и других государств-кандидатов.

– Мы внимательно следим за теми предложениями, которые обсуждаются на уровне ЕС, доводим свое видение, – уточнил министр, заверив, что по этому поводу происходит “нормальный диалог”.

Жозеп Боррель, в свою очередь, подтвердил, что членство в Евросоюзе может быть только полноценным. Других вариантов нет.

– Я не знаю, откуда взялась эта идея. Кто говорил о частичном членстве, половинном членстве, 25% членстве? Членство – это членство и точка, — отметил главный дипломат ЕС.

Боррель также выразил мнение, что “наиболее мощной гарантией безопасности”, которую может дать Украине Евросоюз, является членство в ЕС.

– Это сильнейшие обязательства безопасности для Украины. Сейчас Украина является страной-кандидатом и идет по этому пути дальше, — заявил он.

Дипломат напомнил, что до конца 2023 года лидеры стран ЕС получат рекомендации Еврокомиссии по членству Украины. После этого они будут решать, запускать ли официальный переговорный процесс с Киевом.

Откуда возникли заявления о “неполном членстве” в ЕС

В конце сентября издание Politico обнародовало материал под названием: Украина ясно дает понять, что не согласится на членство в ЕС второго сорта.

Далее в статье приводится комментарий премьер-министра Дениса Шмыгаля, что наше государство стремится стать “полноправным кандидатом на полноправное членство” в Евросоюзе и будет готово к этому уже через два года.

Следует отметить, что в прямой речи Шмыгаля, которую цитирует издание, нет слов о “членстве второго сорта”. Эта формулировка присутствует в заглавии статьи и в первом абзаце.

В этой же статье издание утверждало, что Франция и Германия якобы настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС. И речь идет о “постепенной интеграции”.

Читайте также
Вопрос времени: Кулеба заявил, что в Евросоюзе есть консенсус по членству Украины
Дмитро Кулеба

Источник: МИД, Politico, Евросоюз
Європейський Союз, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Украина-ЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вопрос времени: Кулеба заявил, что в Евросоюзе есть консенсус по членству Украины
Дмитро Кулеба
Главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Украине €5 млрд в 2024 году — Боррель
Жозеп Боррель
Зеленский определил 5 шагов для усиления позиций Украины и ЕС в давлении на РФ
Володимир Зеленський
Рано говорить о влиянии результатов выборов в Словакии на Украину – Кулеба
Дмитро Кулеба
Первая в истории за пределами блока. В Киеве начинается встреча глав МИД стран Евросоюза
Україна-ЄС

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
В Москве слили адреса офицеров ФСБ и ГРУ | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Такого варианта не существует: Боррель о возможности частичного членства Украины в ЕС
Дроны повредили производство ракет Ха-59 в РФ | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Такого варианта не существует: Боррель о возможности частичного членства Украины в ЕС
НБУ не будет определять курс валют | Мощный обстрел Авдеевки | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Такого варианта не существует: Боррель о возможности частичного членства Украины в ЕС
⚡️Рф сбросила авиабомбы на Херсон | В Киев прибыли 27 дипломатов | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Такого варианта не существует: Боррель о возможности частичного членства Украины в ЕС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь