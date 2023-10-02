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Илья Нежигай, редактор ленты

Зеленский к главам МИД ЕС: Санкционного давления на Россию мало, нужно больше

Зеленский к главам МИД ЕС: Санкционного давления на Россию мало, нужно больше

В активности Европейского Союза по введению санкций против Российской Федерации наблюдается пауза, которая слишком затянулась.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Киеве.

— Санкционного давления на Россию явно мало. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций, — сказал он.

Глава государства добавил, что поставки компонентов в РФ, которые усиливают военное производство агрессора, должны быть прекращены.

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— Это четкий интерес не только Украины, а каждого в мире, кто хочет скорейшего завершения этой войны. И я благодарю тех из вас, кто уже мощно помогает нам в противодействии обхода санкций, — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что необходимо активизировать работу и по новым санкционным пакетам Евросоюза против России.

— Поскольку любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась, — подчеркнул он.

Президент говорит, что сегодня нужны также и санкции против российской атомной отрасли, в том числе и за то, что Россия делает на временно захваченной Запорожской атомной электростанции.

В частности, Зеленский добавил, что будущие санкции со стороны Евросоюза должны касаться и других секторов экономики России вместе с расширением давления против Ирана в чувствительных для него отраслях, в частности импорта оборудования и химикатов.

— Каждый иранский ударный дрон, бьющий по европейским городам в Украине, это причина для санкционного давления, — сказал он.

Напомним, сегодня в Киеве проходит выездное заседание глав министерств иностранных дел стран Евросоюза. Среди главных тем встречи, в частности, интеграция Украины в ЕС, подведение промежуточных итогов по предоставленной помощи нашей стране и усиление санкций против России.

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ЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, санкції, Санкції проти Росії
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