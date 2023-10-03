Минобороны увеличило выплаты военным: кого это касается

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, которые получают дополнительное вознаграждение.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В ближайшее время дополнительное вознаграждение, которое начисляется с 29 сентября, поступит на счета следующих категорий:

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100 000 гривен — военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);

100 000 гривен — военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);

50 000 гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);

30 000 гривен — военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

Указано, что с 1 июня раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, получают дополнительно 20 100 гривен.

Так же с 1 июня начисляются доплаты:

От 15 000 до 30 000 грн — инструкторам учебных центров;

6000 грн — срочникам;

2350 грн — курсантам.

Выплаты бойцам, которые воюют на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, которые получили ранения (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины, и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что военные, спасатели и правоохранители будут получать дополнительные выплаты во время военного положения.

Источник : Минобороны

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