Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Минобороны увеличило выплаты военным: кого это касается

ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Фото: Getty Images

Министерство обороны Украины увеличило перечень военнослужащих, которые получают дополнительное вознаграждение.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В ближайшее время дополнительное вознаграждение, которое начисляется с 29 сентября, поступит на счета следующих категорий:

Сейчас смотрят
  • 100 000 гривен — военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);
  • 100 000 гривен — военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000);
  • 50 000 гривен — военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000);
  • 30 000 гривен — военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

Указано, что с 1 июня раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, получают дополнительно 20 100 гривен.

Так же с 1 июня начисляются доплаты:

  • От 15 000 до 30 000 грн — инструкторам учебных центров;
  • 6000 грн — срочникам;
  • 2350 грн — курсантам.

Выплаты бойцам, которые воюют на переднем крае, сохранены на том же уровне — 100 000 гривен. Это же касается военнослужащих, которые получили ранения (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины, и находятся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что военные, спасатели и правоохранители будут получать дополнительные выплаты во время военного положения.

Читайте также
В каких числах приходит зарплата военным и почему задерживают выплаты
виплати військовим

Источник: Минобороны
Война в Украине, Виплати військовим, Деньги, Зарплата, Міноборони, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Обсудили обстановку и потребности. Зеленский посетил бойцов на Купянско-Лиманском направлении
Володимир Зеленський
В Киеве вводится новая система оплаты проезда в общественном транспорте
Минобороны увеличило выплаты военным: кого это касается
В Киеве военный застрелил двух побратимов: полиция расследует обстоятельства
пістолет
Для поражения сильно бронированных наземных целей: зенитная установка Гепард, характеристики
гепард
Финансирование помощи Украине со стороны США не прекратится — Маркарова
Оксана Маркарова - посол України в США
Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
Минобороны увеличило выплаты военным: кого это касается
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Минобороны увеличило выплаты военным: кого это касается
Мэра Сум разоблачили на взятке | В Киеве разрушают памятник архитектуры | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Минобороны увеличило выплаты военным: кого это касается
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь