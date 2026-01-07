Заработная плата — это вознаграждение, которое работодатель выплачивает работнику за выполненную работу.

Украинские военнослужащие, в отличие от наемных работников, получают оплату в виде денежного обеспечения.

Как начисляются зарплаты военным, в каких числах приходят деньги в 2026 году, выясняли Факты ICTV.

Как начисляется зарплата военным

На военных не распространяется действие Кодекса законов о труде. То есть с ними не заключается трудовой договор. Права военнослужащих регулируются законом О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Размер денежного обеспечения военного зависит от:

должности;

воинского звания;

квалификации;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

В 2026 году минимальный размер денежного обеспечения для рекрута — 20 130 грн. Срочники получают 6 тыс. грн, инструкторы — от 15 до 30 тыс. грн.

Дополнительно могут начисляться надбавки за особенности прохождения службы и режим секретности. Также предусмотрены доплаты для военнослужащих за ученую, научную степень, почетное или спортивное звание.

Может начисляться премия — ежемесячная выплата военнослужащим в соответствии с их личным взносом в общие результаты службы. В среднем размер выплат составляет от 15 тыс. до 30 тыс. грн.

Премии зависят от звания, должности, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, а также квалификации и секретности несения службы.

Единовременная выплата за первый контракт

Помощь, выплачиваемая военнослужащим, подписывающим первый контракт с ВСУ.

Выплата за первый контракт выплачивается в следующем размере:

24 224 грн — лицам рядового состава;

27 252 грн — лицам сержантского и старшинского состава;

30 280 грн — лицам офицерского состава.

Боевые выплаты для военнослужащих

На период военного положения внедрено дополнительное вознаграждение военным — боевые выплаты.

Деньги, которые они получают в период действия военного положения, имеют несколько позиций: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения – 30, 50, 70, 100 тыс. грн.

Постановление Кабинета министров №168 определяет размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих:

30 тыс. грн — предусмотрено для тех военных, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России;

50 тыс. грн — предусмотрено для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

70 тыс. грн – одноразовое вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ (за каждые 30 дней выполнения таких задач);

100 тыс. грн — предусмотрено для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен.

Все эти надбавки выплачиваются пропорционально времени выполнения таких задач. То есть один день на нуле будет стоить чуть более 3 тыс. грн.

В случае ранения военнослужащего во время боевых действий, он или она могут получить единоразовую выплату. Размер зависит от последствий ранения.

В каких числах поступают деньги

Выплаты поступают, как и наемным работникам, в два этапа: в виде аванса (с 5 по 15 число) и основной суммы (с 25 до начала следующего месяца). Все зависит от воинских частей и рода войск.

Обычно военнослужащие получают оплату на карточку банка.