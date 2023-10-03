Міноборони збільшило виплати військовим: кого це стосується

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.

Про це йдеться на сайті відомства.

Найближчим часом додаткова винагорода, яка нараховується з 29 вересня, надійде на рахунки наступних категорій:

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100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);

100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000);

50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000);

30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Зазначено, що з 1 червня поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримують додатково 20 100 гривень.

Так само з 1 червня нараховуються доплати:

Від 15 000 до 30 000 грн – інструкторам навчальних центрів;

6000 грн – строковикам;

2350 грн – курсантам.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що військові, рятувальники та правоохоронці отримуватимуть додаткові виплати під час воєнного стану.

Джерело : Міноборони

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