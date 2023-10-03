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Начало переговоров о членстве Украины в ЕС возможно уже осенью — МИД Чехии

міністр Ян Ліпавський

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться этой осенью или в начале 2024 года.

Об этом сообщает ČTK.

По его словам, встреча министров ЕС в Киеве была не только символической, но и касалась практических решений. По мнению министра, Украина еще некоторое время будет нуждаться в помощи ЕС.

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— Было четко сказано, что если Украина будет в Европейском Союзе, это будет четкая гарантия безопасности, потому что Евросоюз также является мирным проектом. Но это правда, что Украина должна меняться, адаптировать свое законодательство к законодательству ЕС. Это далекая перспектива, — сказал Липавский.

Он отметил, что позиция Чехии заключается в том, что переговоры о членстве Украины в ЕС должны быть открыты осенью или в начале следующего года.

— Это технический процесс, во время которого будет оценено, насколько подготовлена Украина. Будет понятно, где ей еще нужно работать, — добавил министр.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что уже в 2030 году Украина может стать полноценным членом Европейского Союза, если со стороны официального Киева будут выполнены все необходимые реформы.

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ЕС, Украина, Чехия
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