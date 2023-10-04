Закончится ли война в 2024 году — прогноз военных экспертов
Уже более полутора лет продолжается полномасштабная война России против Украины. Несмотря на контрнаступление и постепенное продвижение ВСУ на поле боя, на окончание боевых действий в ближайшее время надеяться не стоит.
Факты ICTV собрали прогнозы представителей власти и экспертов, чтобы выяснить, закончится ли российская агрессия в 2024 году.
Украина готовится к длительному противостоянию
Представители украинской власти не называют сроки окончания войны, однако указывают на важность быть готовыми к длительной борьбе.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что война будет продолжаться до тех пор, пока РФ будет находиться на территории Украины.
Глава государства не исключает вариант, что война в Украине может быть длительной. По его словам, страна готова долго воевать, однако если не будет потерь людей. Например, если минимизировать жертвы по примеру Израиля.
В то же время по мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, российско-украинская война не будет долговременной. Впрочем, это зависит от того, кто как определяет “длительный срок”.
— Если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе и думаете, что это длительный срок, то вполне понятно, что вы будете правы, — говорил глава украинской разведки.
Кроме того, Буданов прогнозировал, что до наступления зимы Силы обороны могут успеть разрушить сухопутный коридор из оккупированного Крыма на временно захваченные Россией территории Украины.
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что путь Украины к победе будет сложным. По ее словам, и украинцы, и власть должны быть готовы “к длительной и тяжелой войне”. Чиновница посоветовала не настраиваться на завершение боевых действий “за несколько недель или до следующей весны”.
Война может продолжаться и в 2025 году, считают украинские эксперты
Прогнозы экспертов относительно сроков выхода Сил обороны на границы 1991 года различаются, по самому оптимистичному сценарию — война закончится в 2024-м.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что темпы деоккупации территорий будут зависеть от скорости передачи партнерами вооружения. В частности, истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS.
Как сообщил эксперт в комментарии Фактам ICTV, скорее всего, в 2024 году будут достигнуты решающие успехи, но доведение до конца деоккупации Крыма и Донбасса, возможно, будет осуществляться в 2025 году.
— Может возникнуть ситуация, что мы зачистим Юг, то есть Запорожскую и Херсонскую области, и начнем активные операции по деоккупации Крыма и Донбасса, — говорит он.
Так, в Крыму Силы обороны могут заблокировать РФ наземную и морскую коммуникацию с оккупированным полуостровом, а затем истощить россиян и провести наземную операцию, если агрессор не согласится покинуть эти территории. Этот процесс может выйти за пределы 2024-го.
Что же касается Донбасса, там ситуация другая, отмечает эксперт. Мы не можем блокировать полностью регион, потому что границы с Россией создают постоянную коммуникацию и обеспечение российских оккупационных войск. Поэтому операция по освобождению будет проводиться постепенно — территория за территорией.
— Будут осуществляться операции по освобождению отдельных территорий, но из-за того что Россия все же имеет постоянную коммуникацию, отдельные пограничные участки могут оставаться оккупированными или в серой зоне еще некоторое время. Потому что Россия может со своей территории наносить удар по украинским войскам, которые будут наступать, — отмечает эксперт.
В то же время Михаил Самусь указывает, что даже после освобождения всех территорий война еще может продолжаться, но уже в другом формате. Так, Россия еще может пробовать наносить удары по украинской территории и проводить диверсии или реализовывать другие дестабилизирующие мероприятия в других регионах, например странах Балтии или на Кавказе.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что есть вероятность окончания войны именно в 2024 году.
— Мы стремились, конечно, чтобы она закончилась текущем году, но все говорит о том, что в этом году, к сожалению, мы можем выйти на финишную прямую, но об окончании войны, к сожалению, говорить не приходится, — говорит он.
Жданов говорит, что партнеры будут продолжать поддерживать Украину, а вариант замороженного и затянутого конфликта — маловероятен.
— Сегодня на поле боя паритет. Россияне с трудом сдерживают наше наступление, они стоят в обороне. Если, не дай Бог, произойдут перебои с поставками оружия, Россия сразу получит преимущество и российское командование стопроцентно будет пытаться пользоваться этим преимуществом, поэтому они смогут возобновить наступательные действия, — отметил он.
В то же время, по мнению эксперта, политическое завершение этой войны может перейти на 2025 год и даже выйти за его пределы.
— Допустим, в военном плане мы выйдем на границы 1991-го, а в политическом не сможем оформить это подписанием соглашения с Россией. Если РФ не пойдет на подписание каких-то условий договоренности, то де-факто война будет закончена, а де-юре будет продолжаться, — добавил он.
В таком случае возможен вариант, что у России будут развязаны руки и она будет совершать провокации на нашей границе, указывает аналитик. Тогда это будет вооруженный конфликт низкой интенсивности.
Полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что раньше 2024 года война не закончится.
— Эта война в лучшем варианте может закончиться не раньше конца 2024 года. На сегодня очень трудно делать прогнозы, потому что от того, как развивается ситуация на Юге, будет зависеть ход войны, — отметил Сергей Грабский.
Согласно наиболее оптимистическому варианту, украинские защитники выходят к побережью Азовского моря и перерезают сухопутный коридор РФ между материковой Россией и Крымом, чем осуществляют блокирование армии РФ.
— Затем во время осенне-зимних и начала весенних месяцев истребляем группировку и разваливаем российский фланг, — говорит эксперт.
Более сдержанный прогноз предполагает, что Силы безопасности и обороны перерезают основные коммуникации России на Южном направлении и создают предпосылки для дальнейшего наступления. Эти предпосылки уже требуют проведения дополнительной операции, что переводит войну на 2025 год.
Худшим вариантом будет, если положение украинских войск остается именно в тех позициях, в которых они находятся сейчас. Тогда, говорит эксперт, война не ограничится 2025 годом.
Не рассчитывают на быстрое разрешение конфликта и на Западе
В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полномасштабная война России против Украины продлится долго.
По его словам, “большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались”, и именно поэтому блок должен готовиться к долгой войне в Украине”.
В свою очередь президент США Джо Байден считает, что война “не будет длиться годами”. По его словам, Россия не может поддерживать войну вечно, прежде всего учитывая ресурсы и потенциал. Также лидер Соединенных Штатов считает, что сложатся обстоятельства, при которых российский диктатор Владимир Путин решит, что воевать экономически и политически — не в интересах России.
CNN со ссылкой на аналитиков пишет, что в 2024 году многие факторы повлияют на будущее полномасштабной войны РФ против Украины. В целом западные эксперты прогнозируют, что война, несмотря на “стабильный прогресс” Украины на поле боя, растянется на 2025 год.
Издание делает ставки на весну 2024 года и отмечает, что на это время придется потенциально важная фаза войны. Тогда Украина начнет применять самолеты F-16 и, возможно, другое западное оружие.
Ранее бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что первая декада октября будет достаточно динамичной на фронте.
Загрузка
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова