Чи закінчиться війна у 2024 році – прогноз військових експертів

Вже більш ніж півтора року триває повномасштабна війна Росії проти України. Попри контрнаступ та поступове просування ЗСУ на полі бою, на закінчення бойових дій найближчим часом сподіватись не варто.

Факти ICTV зібрали прогнози представників влади та експертів, щоб з’ясувати, чи закінчиться війна у 2024 році.

Україна готується до тривалого протистояння

Представники української влади не називають терміни закінчення війни, однак вказують на важливості бути готовими до тривалої боротьби.

Зараз дивляться

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що війна триватиме доти, доки РФ перебуватиме на території України.

Глава держави не виключає варіант, що війна в Україні може бути тривалою. За його словами, країна готова довго воювати, проте якщо не буде втрат людей. Наприклад, якщо мінімізувати жертви за прикладом Ізраїлю.

Водночас на думку начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, російсько-українська війна не буде довготривалою. Втім, це залежить від того, хто як визначає “тривалий термін”.

– Якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви матимете рацію, – казав очільник української розвідки.

Окрім того, Буданов прогнозував, що до настання зими Сили оборони можуть встигнути зруйнувати сухопутний коридор з окупованого Криму на тимчасово захоплені Росією території України.

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що шлях України до перемоги буде складним. За її словами, й українці, і влада мають бути готові “до тривалої і важкої війни”. Чиновниця порадила не налаштовуватися на завершення бойових дій “за кілька тижнів чи до наступної весни”.

Війна може тривати і у 2025 році, вважають українські експерти

Прогнози експертів щодо термінів виходу Сил оборони на кордони 1991 року різняться, за найоптимістичнішим сценарієм – війна закінчиться у 2024-му.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що темпи деокупації територій залежатимуть від швидкості передання партнерами озброєння. Зокрема, винищувачів F-16 та далекобійних ракет ATACMS.

Як повідомив експерт у коментарі Фактам ICTV, найімовірніше, у 2024 році буде досягнуто вирішальних успіхів, але доведення до кінця деокупації Криму і Донбасу, можливо, буде здійснюватися у 2025 році.

– Може виникнути ситуація, що ми зачистимо Південь, тобто Запорізьку і Херсонську області, і почнемо активні операції з деокупації Криму і Донбасу, – каже він.

Так, у Криму Сили оборони можуть заблокувати РФ наземну і морську комунікацію з окупованим півостровом, а потім виснажити росіян і провести наземну операцію, якщо агресор не погодиться покинути ці території. Цей процес може вийти за межі 2024-го.

Що ж до Донбасу, там ситуація інша, відзначає експерт. Ми не можемо блокувати повністю регіон, бо кордони з Росією створюють постійну комунікацію і забезпечення російських окупаційних військ. Тому операція зі звільнення буде проводитися поступово – територія за територією.

– Будуть здійснюватися операції зі звільнення окремих територій, але через те, що Росія все ж таки має постійну комунікацію, тут також окремі ділянки прикордонні можуть залишатися окупованими або в сірій зоні ще певний час. Тому що Росія може зі своєї території завдавати ударів по українських військах, які будуть наступати, – наголошує експерт.

Водночас Михайло Самусь вказує, що навіть після звільнення всіх територій війна ще може продовжуватись, але уже в іншому форматі. Так, Росія ще може пробувати завдавати ударів по українській території і проводити диверсії або реалізовувати інші дестабілізувальні заходи в інших регіонах, наприклад країнах Балтії чи на Кавказі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що є ймовірність закінчення війни саме у 2024 році.

– Ми прагнули, звичайно, щоб вона закінчилася у поточному році, але все говорить про те, що в цьому році, на жаль, ми можемо вийти на фінішну пряму, але про закінчення війни остаточно, на жаль, говорити не доводиться, – каже він.

Жданов каже, що партнери продовжуватимуть підтримувати Україну, а варіант замороженого і затягнутого конфлікту – малоймовірний.

– Сьогодні на полі бою паритет. Росіяни насилу стримують наш наступ, вони стоять в обороні. Якщо, не дай Боже, стануться перебої з постачанням зброї, Росія одразу отримає перевагу і російське командування стовідсотково буде намагатися користуватися цією перевагою, тому вони зможуть відновити наступальні дії, – зазначив він.

Водночас, на думку експерта, політичне завершення цієї війни може перейти на 2025 рік і навіть вийти за його межі.

– Припустимо, що у військовому плані ми вийдемо на кордони 1991-го, а в політичному не зможемо оформити це підписанням угоди з Росією про подальше співіснування. Якщо РФ не піде на підписання якихось умов домовленості, то де-факто війна буде закінчена, а де-юре триватиме, – додав він.

У такому разі можливий варіант, що у Росії будуть розвʼязані руки і вона здійснюватиме провокації на нашому кордоні, вказує аналітик. Тоді це буде збройний конфлікт низької інтенсивності.

Полковник ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський в етері телемарафону Єдині новини зазначив, що раніше 2024 року війна не закінчиться.

– Ця війна у найкращому варіанті може закінчитися не раніше кінця 2024 року. На сьогодні дуже важко робити прогнози, бо від того, як розвивається ситуація на Півдні, буде залежати перебіг війни, – зауважив Сергій Грабський.

Згідно з найбільш оптимістичним варіантом, українські захисники виходять до узбережжя Азовського моря та перерізають сухопутний коридор РФ між материковою Росією та Кримом, чим здійснюють блокування армії РФ.

– Потім під час осінньо-зимових і початку весняних місяців винищуємо угруповання і розвалюємо російський фланг, – каже експерт.

Більш стриманий прогноз передбачає, що Сили безпеки й оборони перерізають основні комунікації Росії на Південному напрямку і створюють передумови для подальшого наступу. А вже вони вимагатимуть проведення додаткової операції, що переводить війну на 2025 рік.

Найгіршим варіантом буде, якщо положення українських військ залишиться саме в тих позиціях, в яких вони перебувають наразі. Тоді, каже експерт, війна не обмежиться 2025 роком.

Не розраховують на швидке вирішення конфлікту і на Заході

У вересні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго.

За його словами, “більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися”, і саме тому блок повинен готуватись до довгої війни в Україні”.

У свою чергу президент США Джо Байден вважає, що війна “не буде тривати роками”. За його словами, Росія не може підтримувати війну вічно, насамперед з огляду на ресурси та потенціал. Також лідер Сполучених Штатів вважає, що складуться обставини, за яких російський диктатор Володимир Путін вирішить, що воювати економічно та політично – не в інтересах Росії.

CNN з посиланням на аналітиків пише, що у 2024 році багато факторів вплинуть на майбутнє повномасштабної війни РФ проти України. Загалом західні експерти прогнозують, що війна, попри “стабільний прогрес” України на полі бою, розтягнеться на 2025 рік.

Видання робить ставки на весну 2024 року і наголошує, що на цей час припаде потенційно важлива фаза війни. Тоді Україна почне застосовувати літаки F-16 й, можливо, іншу західну зброю.

Раніше колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив, що перша декада жовтня буде досить динамічною на фронті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.