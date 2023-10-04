Продавали зброю і дитячу порнографію: СБУ з початку війни викрила понад 60 кліриків УПЦ МП

За матеріалами СБУ, з початку повномасштабної війни було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви.

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору, повідомляє СБУ.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

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У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських бійців, які знаходилися у полоні окупантів.

Зокрема, мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року “здавав” російським окупантам учасників руху опору на території громади. За “наводкою” колаборанта у рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у застінках російських катівень.

Завдяки доказовій базі СБУ суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для “обрання” керівництва місцевої окупаційної адміністрації.

За матеріалами СБУ, він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон окупантів.

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед прихожан та виправдовував тимчасову окупацію деяких регіонів України.

– Разом з цим, за ініціативою СБУ припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму, – йдеться у повідомленні СБУ.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі ексмитрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.

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