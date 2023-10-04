У Міноборони РФ скаржаться на атаку десантників у Криму
4 жовтня в Міноборони Росії поскаржились, що на територію поки що окупованого ними Криму намагались проникнути українські десантники.
Російські загарбники заявляють, що українські військові прямували до мису Тарханкут на швидкісному катері та трьох гідроциклах.
Їм буцімто завадила висадитись авіація Повітряно-космічних сил РФ.
Українська сторона ситуацію поки що не коментувала.
Фото: Міноборони Росії
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова