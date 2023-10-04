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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Міноборони РФ скаржаться на атаку десантників у Криму

Пара винищувачів Су-35С ПКС Росії

4 жовтня в Міноборони Росії поскаржились, що на територію поки що окупованого ними Криму намагались проникнути українські десантники.

Російські загарбники заявляють, що українські військові прямували до мису Тарханкут на швидкісному  катері та трьох гідроциклах.

Їм буцімто завадила висадитись авіація Повітряно-космічних сил РФ.

Зараз дивляться

Українська сторона ситуацію поки що не коментувала.

Фото: Міноборони Росії

Крим
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У Міноборони РФ скаржаться на атаку десантників у Криму

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