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Илья Нежигай, редактор ленты

Байден о поставках ATACMS: Все, о чем просил Зеленский, мы проработали

Байден о поставках ATACMS: Все, о чем просил Зеленский, мы проработали
Фото: Офис президента

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским “проработал” все, о чем просила украинская сторона.

Об этом Байден сообщил во время брифинга.

Его спросили, обещал ли он поставить Украине ракеты ATACMS.

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— Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали, — сказал глава США.

На той же встрече с журналистами Джо Байден анонсировал большую речь о финансовой поддержке Украины со стороны США.

Напомним, Украина с 2022 года подала запрос в Штаты на дальнобойные ракеты ATACMS, имеющие радиус действия до 300 км.

После встречи Байдена и Зеленского в сентябре 2023 года американские издания писали, что глава Белого дома принял решение поставить Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично.

Кроме того, в армии США ранее сообщали, что готовы поставить Украине ATACMS, как только это одобрит Байден.

Сам Владимир Зеленский во время своего визита в Штаты уверял, что решение вопроса о ракетах ATACMS завершится так же для Украины, как и вопрос с согласованием самолетов F-16.

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ATACMS

Источник: White House
ATACMS, Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Ракета, США
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