Байден о поставках ATACMS: Все, о чем просил Зеленский, мы проработали

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским “проработал” все, о чем просила украинская сторона.

Об этом Байден сообщил во время брифинга.

Его спросили, обещал ли он поставить Украине ракеты ATACMS.

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— Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали, — сказал глава США.

На той же встрече с журналистами Джо Байден анонсировал большую речь о финансовой поддержке Украины со стороны США.

Biden: “I have spoken with Zelensky and everything he’s asked for, we’ve worked out” pic.twitter.com/DXPrgZQSN7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 4, 2023

Напомним, Украина с 2022 года подала запрос в Штаты на дальнобойные ракеты ATACMS, имеющие радиус действия до 300 км.

После встречи Байдена и Зеленского в сентябре 2023 года американские издания писали, что глава Белого дома принял решение поставить Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично.

Кроме того, в армии США ранее сообщали, что готовы поставить Украине ATACMS, как только это одобрит Байден.

Сам Владимир Зеленский во время своего визита в Штаты уверял, что решение вопроса о ракетах ATACMS завершится так же для Украины, как и вопрос с согласованием самолетов F-16.

Источник : White House

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