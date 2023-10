Байден о поставках ATACMS: Все, о чем просил Зеленский, мы проработали

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским “проработал” все, о чем просила украинская сторона.

Об этом Байден сообщил во время брифинга.

Его спросили, обещал ли он поставить Украине ракеты ATACMS.

На той же встрече с журналистами Джо Байден анонсировал большую речь о финансовой поддержке Украины со стороны США.

Biden: “I have spoken with Zelensky and everything he’s asked for, we’ve worked out” pic.twitter.com/DXPrgZQSN7

— The Post Millennial (@TPostMillennial) October 4, 2023