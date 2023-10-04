Ожидаем больше систем ПВО перед зимой от партнеров – Зеленский

Украина ожидает определенные решения от партнеров по предоставлению ПВО перед зимой.

Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенные решения от наших партнеров. Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы, — сказал он.

Кроме того, глава государства рассказал о сегодняшних важных совещаниях, в частности с руководителем ГУР.

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— Были разные совещания. Среди главных — совещание с руководителем ГУР. Содержательное. О хороших вещах для Украины — кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали — позже, — сказал он.

Также на селекторе сегодня состоялся доклад руководителя СБУ по противодействию коллаборантам. По словам президента Украины, было содержательно.

— Провел совещание с чиновниками — вчера о нем договорились в Харькове. У нас есть различные правительственные программы по восстановлению, по помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики. По таким вопросам поручил подготовить подробный отчет, — сообщил Зеленский.

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