Для захисту поставок зерна: Німеччина відправить в Україну додаткові засоби ППО

Щоб допомогти захистити постачання зерна від потенційних атак РФ, Німеччина планує відправити до України додаткові засоби ППО.

Зазначається, що Німеччина відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 12 зенітних гармат Gepard. Вони повинні захистити вантажі, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни.

Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а систему IRIS-T поставлять після виготовлення.

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Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом комітету з оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів до них.

– Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів, – сказав він, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо, що Україна намагається збільшити поставки зерна річкою Дунай і суходолом через так звані “маршрути солідарності” після того, як угода, яка дозволяє суднам проходити з чорноморських портів через протоку Босфор у Туреччині, перестала працювати.

Невелика кількість суден також курсує смугами води біля берегів Румунії та Болгарії, ігноруючи побоювання з приводу російських атак.

Джерело : Bloomberg

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