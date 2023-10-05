Перевірка боєготовності військ у Білорусі: чи є небезпека для України
Останні військові навчання в Білорусі, про які оголосив самопроголошений президент Олександр Лукашенко, наразі не несуть жодних загроз Україні.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник об’єднаного пресцентру Сил борони Північного напрямку Юрій Повх.
– Це насправді називається перевірка готовності військ, яку оголосив самопроголошений президент Білорусі. Будь-яка бойова активність ворога біля кордонів і в глибині оперативній завжди несе певну небезпеку. Вона може бути миттєвою, а також відкладеною в часі. Подібні навчання закладають певні механізми для кращого функціонування військової машини, – пояснив він.
Водночас зауважив, що Україна вже має досвід лютого 2022 року, тому такі рухи у Білорусі не надто впливають на загальний стан боєготовності ЗСУ.
За його словами, поблизу кордону Білорусі з Україною ознак створення ударних угруповань ворога не виявлено.
3 жовтня в Білорусі оголосили про проведення чергового етапу перевірки боєготовності армії. У Міноборони зазначили, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами в Мінській і Вітебській областях. Також передбачається залучення авіації для підтримки дій Сухопутних військ.
Із 1 вересня в Білорусі також тривають військові навчання Бойове братство-2023, які мають завершитися 6 вересня.
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