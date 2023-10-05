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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зґвалтування українських чоловіків, жінок і дітей: новий звіт ООН про злочини РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало, що військовослужбовці ЗС РФ, співробітники правоохоронних та пенітенціарних установ на окупованих територіях або в самій Росії вчинили сексуальне насильство щодо 149 українців, серед яких 94 чоловіки, 51 жінка та 4 дівчинки.

Про це йдеться у доповіді УВКПЛ щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 1 лютого до 31 липня 2023 року, оприлюдненому 4 жовтня.

Саме за звітний період російські окупанти вчинили акти сексуального насильства щодо 40 українців, зокрема чотирьох чоловіків і однієї жінки на окупованих територіях Донецької та Херсонської областей, Криму та в самій РФ.

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УВКПЛ також задокументувало 35 додаткових випадків згвалтування, жертвами яких стали 23 чоловіки, 11 жінок та 1 дівчинка.

– У більшості випадків, задокументованих протягом звітного періоду, сексуальне насильство застосовувалося як форма катування або жорстокого поводження до чоловіків, які перебували під вартою (15 військовополонених, 12 цивільних осіб), – йдеться у доповіді.

В ООН також констатували, що чоловіки зазнавали зґвалтувань, ураження струмом та побиття статевих органів і сідниць, а також – примусу до оголення та побиття в такому вигляді, необґрунтованих обшуків порожнин тіла, гомофобних образ, погроз кастрації та зґвалтування їхніх близьких.

На 44 сторінках звіту викладено також численні факти знущань та тортур сексуального характеру над українськими військовополоненими та жінками.

Водночас на підконтрольній Україні території комісія ООН не задокументувала випадків сексуального насильства, пов’язаного з повномасштабним вторгненням.

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