В России нашли объяснение тактическим отступлениям своей армии — ISW

Один из известных российских военкоров считает, что тактические отступления армии РФ на протяжении всего украинского контрнаступления — это часть эластичной обороны.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Этот блогер повторил слова одного из российских военных о том, что командование на протяжении всего периода контрнаступления ВСУ предпочитает отводить свои войска с утерянных позиций для ведения маневренной и активной обороны. Видимо так они называют эластичную оборону.

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Другие российские военкоры в последнее время отмечают, что российским командирам все чаще приходится выбирать: либо кидать свои подразделения в контратаки для удержания тактических позиций, либо противостоять российскому военному командованию, отступая на заранее подготовленные позиции вопреки приказу или давлению, рискуя при этом своей карьерой.

Как сообщают аналитики ISW, Силы обороны Украины продолжают продвигаться в районе Бахмута и на западе Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, есть продвижение на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и на Бахмутском.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ пытаются вытеснить россиян в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. Там продолжаются ожесточенные бои.

Источник : ISW

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