ВСУ пытаются вытеснить оккупантов в районе железной дороги под Бахмутом — Евлаш
Вооруженные силы Украины пытаются вытеснить врага в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления. Там продолжаются ожесточенные бои.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
— В районе железной дороги сейчас продолжаются тяжелые бои. Мы пытаемся отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. Противник продолжает обстреливать наши позиции из различных видов артиллерии — как ствольной, так и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за минувшие сутки, включая танки, минометы, СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие, — сказал он.
Евлаш отметил, что за сутки на этом направлении произошло 10 боевых столкновений. Для российских оккупантов они были бесполезными. Между тем ВСУ удалось ликвидировать 178 противников и уничтожить ряд вражеской техники:
- мотоколесо МТ-ЛБ;
- три установки Мста-Б;
- один Град;
- одну Мста-С;
- две пушки Д-20 и четыре Д-30.
— Удалось уничтожить вражеские Уралы и другие машины тяжелой техники, которая могла перевозить тяжелые грузы, и еще 6 складов с боеприпасами и 4 FPV дрона на Бахмутском направлении, — добавил спикер.
Напомним, недавно в британской разведке сообщали, что вокруг Бахмута Донецкой области концентрируются боевики, которые еще недавно воевали в составе частной военной компании Вагнера.
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