Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW

Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят украинские контрнаступательные операции.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Там напомнили, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 3 октября, что хорошая погода продержится еще шесть-восемь недель, прежде чем повлияет на украинские и российские операции.

Сейчас смотрят

ISW ранее отмечала, что условия осенью замедлят движение техники с обеих сторон, в то же время осенние дожди и грязь обычно менее интенсивны, чем весенние.

— Затвердение почвы во время зимних морозов, вероятно, позволит ускорить темпы боевых действий, и украинские официальные лица выразили намерение продолжать контрнаступательные операции до конца 2023 года, используя холодные погодные условия, — указывают аналитики.

В Институте считают, что наступательные операции будут продолжаться в течение всего зимнего сезона. Так специалисты наблюдали продолжение боевых действий в течение осеннего сезона 2022-го, зимнего сезона 2022-2023 годов и весеннего сезона 2023 года.

Ранее США передали Украине конфискованное иранское вооружение.

Читайте также
Эта зима будет другой: как изменение погоды повлияет на контрнаступление ВСУ
Контрнаступ ЗСУ

Источник: ISW
Война в Украине, контрнаступ, Погода, Погода в Україні
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Турции в этом месяце может пройти третья встреча по украинской формуле мира — Bloomberg
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
Более 26 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести – МВД
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
Погода на вересень 2023
ВСУ пытаются вытеснить оккупантов в районе железной дороги под Бахмутом — Евлаш
військові ЗСУ
Утренние обстрелы Херсона: россияне убили двух человек в центре города
Обстріл Херсону 5 жовтня 2023

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь