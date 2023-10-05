Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW

Осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят украинские контрнаступательные операции.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Там напомнили, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 3 октября, что хорошая погода продержится еще шесть-восемь недель, прежде чем повлияет на украинские и российские операции.

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ISW ранее отмечала, что условия осенью замедлят движение техники с обеих сторон, в то же время осенние дожди и грязь обычно менее интенсивны, чем весенние.

— Затвердение почвы во время зимних морозов, вероятно, позволит ускорить темпы боевых действий, и украинские официальные лица выразили намерение продолжать контрнаступательные операции до конца 2023 года, используя холодные погодные условия, — указывают аналитики.

В Институте считают, что наступательные операции будут продолжаться в течение всего зимнего сезона. Так специалисты наблюдали продолжение боевых действий в течение осеннего сезона 2022-го, зимнего сезона 2022-2023 годов и весеннего сезона 2023 года.

Ранее США передали Украине конфискованное иранское вооружение.

Источник : ISW

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