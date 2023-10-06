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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Росії знайшли пояснення тактичним відступам своєї армії – ISW

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Один із відомих російських військкорів вважає, що тактичні відступи армії РФ упродовж усього українського контрнаступу – це частина еластичної оборони.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Цей блогер повторив слова одного з російських військових про те, що командування впродовж усього періоду контрнаступу ЗСУ вважає за краще відводити свої війська із загублених позицій для ведення маневрової та активної оборони. Напевне так вони називають еластичну оборону.

Зараз дивляться

Інші російські військкори останнім часом зазначають, що російським командирам дедалі частіше доводиться обирати: або кидати свої підрозділи в контратаки для утримання тактичних позицій, або протистояти російському військовому командуванню, відступаючи на заздалегідь підготовлені позиції всупереч наказу або тиску, ризикуючи при цьому своєю кар’єрою.

Як повідомляють аналітики ISW, Сили оборони України продовжують просуватися в районі Бахмута і на заході Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, є просування на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області) і на Бахмутському.

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У Росії знайшли пояснення тактичним відступам своєї армії – ISW

Раніше в Генштабі повідомили, що ЗСУ намагаються витіснити росіян у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку. Там тривають запеклі бої.

Джерело: ISW
Армія Росії, Війна в Україні, контрнаступ
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