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Марта Бондаренко, редактор ленты

Залужный и Шаптала посетили военных на Юге и определили дальнейшие действия в контрнаступлении

Залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой 5 октября посетили группировку войск, которые выполняют задачи на Таврическом направлении.

Об этом Залужный сообщил в соцсетях.

Главнокомандующий и начальник Генштаба встретились с военным командованием и обсудили постоянное изменение оперативной обстановки на фронте, а также проанализировали вероятные угрозы со стороны российского врага и определили дальнейшие действия Сил обороны.

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Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что ВСУ пытаются вытеснить российского врага в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления.

Государственная специальная служба транспорта также сообщила, что в бою под Урожайным в Донецкой области воины 710 бригады охраны Госспецтрансслужбы совместно с бойцами Отдельной президентской бригады и другими подразделениями Сил обороны уничтожили бронегруппу россиян — это 9 единиц вражеской техники и более 50 человек пехоты.

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Фото: скриншот с видео

Война в Украине, Валерий Залужный, Сергій Шаптала
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