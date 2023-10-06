Залужный и Шаптала посетили военных на Юге и определили дальнейшие действия в контрнаступлении
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой 5 октября посетили группировку войск, которые выполняют задачи на Таврическом направлении.
Об этом Залужный сообщил в соцсетях.
Главнокомандующий и начальник Генштаба встретились с военным командованием и обсудили постоянное изменение оперативной обстановки на фронте, а также проанализировали вероятные угрозы со стороны российского врага и определили дальнейшие действия Сил обороны.
Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что ВСУ пытаются вытеснить российского врага в районе железной дороги на южном фланге Бахмутского направления.
Государственная специальная служба транспорта также сообщила, что в бою под Урожайным в Донецкой области воины 710 бригады охраны Госспецтрансслужбы совместно с бойцами Отдельной президентской бригады и другими подразделениями Сил обороны уничтожили бронегруппу россиян — это 9 единиц вражеской техники и более 50 человек пехоты.
Фото: скриншот с видео
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