Залужний і Шаптала відвідали військових на Півдні та визначили подальші дії у контрнаступі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою 5 жовтня відвідали угруповання військ, які виконують завдання на Таврійському напрямку.
Про це Залужний повідомив у соцмережах.
Головнокомандувач та начальник Генштабу зустрілися з військовим командуванням та обговорили постійну зміну оперативної обстановки на фронті, а також проаналізували ймовірні загрози з боку російського ворога та визначили подальші дії Сил оборони.
Раніше керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що ЗСУ намагаються витіснити російського ворога у районі залізниці на південному фланзі Бахмутського напрямку.
Державна спеціальна служба транспорту також повідомила, що у бою під Урожайним на Донеччині воїни 710 бригади охорони Держспецтрансслужби спільно з бійцями Окремої президентської бригади та іншими підрозділами Сил оборони знищили бронегрупу росіян – це 9 одиниць ворожої техніки та понад 50 осіб піхоти.
Фото: скриншот із відео
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