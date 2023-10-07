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Юлия Соколова, редактор ленты

Изъял у предприятия авто на 11 млн грн: подозрение получил чиновник ТЦК Запорожья

Обшук ДБР
Фото: ГБР

Офицер запорожского военкомата получил подозрение из-за безосновательного изъятия у предприятия автомобилей на сумму в 11 млн грн. Авто забрали “на нужды военных”, хотя эти транспортные средства не подлежали мобилизации.

Детали рассказали в Государственном бюро расследований.

О подозрении сообщили офицеру Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и соцподдержки Запорожья.

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В чем подозревают работника ТЦК

По данным следствия, в начале полномасштабной войны этот работник ТЦК производил мобилизацию транспортных средств. При этом он выбирал автомобили для изъятия “на свой вкус”.

В марте 2022 года он пришел на одну из автомобильных стоянок с вооруженным сопровождением. Эта стоянка фактически находилась вне территориальной юрисдикции его военкомата.

На тот момент владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, на стоянке не было.

Офицер ТЦК не имел официальных лимитов изъятия транспортных средств у этих предприятий и документов местных властей, регламентирующих данный процесс.

Несмотря на это, работник ТЦК изъял четыре грузовика, общая стоимость которых оценивается почти в 11 млн грн. Речь идет об автомобилях, ключи от которых были у водителя, присутствующего на площадке.

Что грозит офицеру ТЦК

Ему инкриминируют превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Офицеру грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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Изъял у предприятия авто на 11 млн грн: подозрение получил чиновник ТЦК Запорожья

Источник: ГБР
Война в Украине, військкомат, ГБР, Запорожье, Транспорт
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