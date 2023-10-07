Вилучив у підприємства авто на 11 млн грн: підозру отримав посадовець ТЦК Запоріжжя
Офіцер запорізького військкомату отримав підозру через безпідставне вилучення у підприємства автомобілів на суму в 11 млн грн. Авто забрали “на потребу військових”, хоча ці транспортні засоби не підлягали мобілізації.
Про деталі розповіли в Державному бюро розслідувань.
Про підозру повідомили офіцеру Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Запоріжжя.
У чому підозрюють працівника ТЦК
За даними слідства, на початку повномасштабної війни цей працівник ТЦК проводив мобілізацію транспортних засобів. При цьому він обирав автомобілі для вилучення “на свій смак”.
У березні 2022 року він прийшов на одну з автомобільних стоянок з озброєним супроводом. Ця стоянка фактично знаходилася поза межами територіальної юрисдикції його військкомату.
На той момент власників підприємств, яким належать автомобілі, на стоянці не було.
Офіцер ТЦК не мав офіційних лімітів вилучення транспортних засобів у цих підприємств та документів місцевої влади, які б регламентували цей процес.
Попри це, працівник ТЦК вилучив чотири вантажівки, загальна вартість яких оцінюється в майже 11 млн грн. Йдеться про автомобілі, ключі від яких були у водія, присутнього на майданчику.
ДБР викрило зловживання у запорізькому військкоматі при вилученні автомобілів на потребу військових
????Детальніше за посиланням https://t.co/mYLNnevCtK pic.twitter.com/1aumW3pOtH
— ДБР (@dbr_gov_ua) October 7, 2023
Що загрожує офіцеру ТЦК
Йому інкримінують перевищення влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Офіцеру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
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